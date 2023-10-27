Экономист Лобода спрогнозировал цену нефти Brent в размере $80-90

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Экономист, директор по коммуникациям Андрей Лобода заявил, что к концу года стоимость нефти марки Brent составит $80-90 за баррель.
«Экономика ЕС уже даёт заметный сбой — наблюдается ее околонулевой рост, а показатели промышленного производства снижаются третий квартал подряд. Скорее всего, до конца года сработает нейтральный сценарий, при котором сбалансированная цена на нефть будет находиться в диапазоне $80-90, который очень комфортен для российских экспортеров и бюджета. Расчет бюджетного правила в следующем году будет исходить из цены $60 за баррель», — пояснил в беседе с Газета.ру Лобода.
Он напомнил о недавнем падении стоимости нефти из-за резкого роста коммерческих запасов сырья в США и возник избыток предложения.
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