Экономист Миронов: Оффлайн-торговля не исчезнет

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Замдиректора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов заявил, что несмотря на рост объёмов маркетплейсов в России, оффлайн-торговля не исчезнет и не будет вытеснена интернет-маркетами.
«Я думаю, что полностью оффлайн она не вытеснит, хотя возможно достижение паритета 50% на 50%. Всё-таки ряд товаров требует визуального осмотра на месте, например, какие-то малотранспортабельные товары, бытовая техника крупная, автомобили. И также люди очень часто используют оффлайн-шопинг как средство релаксации, поэтому розничная торговля в оффлайн не умрёт», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Миронов.
При этом, он отметил, что вопрос выживания малого бизнеса в условиях растущей конкуренции маркетплейсов зависит от полезности конкретного предприятия.
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