Экономист Николаев предложил свою экономическую модель вместо построенной МВФ

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Экономисты Международного валютного фонда (МВФ) построили модель, согласно которой мир разделяется на два торговых блока: США и ЕС с одной стороны, Россия и Китай — с другой. Это построение прокомментировал главный научный сотрудник Института экономики РАН РФ Игорь Николаев.
В разговоре с «Радио 1» эксперт назвал модель, предложенную МВФ, достаточно условной, отметив, что при построении подобных экономических схем необходимо учитывать критерии, которые берутся за основу при включении в число основных той или иной торговой и географической агломерации. Экономист считает, что России еще только предстоит стать крупнейшим мировым экономическим центром. Сейчас ее торговые и экономические показатели заметно уступают ведущим мировым державам.
По его мнению, в отличие от модели, предложенной МВФ, мировую экономику следовало бы фрагментировать следующим образом: Китай, США и Евросоюз. Судя по всему, Россия сейчас движется к все более плотному сотрудничеству и экономической интеграции с КНР. В какой форме будет развиваться это взаимодействие, станет ли РФ равноправным и сопоставимым по уровню экономики партнером Китая, еще предстоит увидеть.
В заключение беседы Игорь Николаев отметил, что, хотя Россия еще только на пути к обретению подлинного эконмического могущества, какого либо дефицита или других тревожных симптомов в хозяйственной жизни страны не наблюдается и за ее экономику можно не беспокоиться.
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«Если Китай и США вполне сопоставимы по экономической мощи, то показатели России пока значительно уступают этим государствам», — сказал Игорь Николаев.
В заключение беседы Игорь Николаев отметил, что, хотя Россия еще только на пути к обретению подлинного эконмического могущества, какого либо дефицита или других тревожных симптомов в хозяйственной жизни страны не наблюдается и за ее экономику можно не беспокоиться.
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Александр Бойцов