Экономист Николаев предложил свою экономическую модель вместо построенной МВФ

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила о необходимости для стран Евросоюза, располагающих на своих АЭС атомными реакторами российской разработки, снизить зависимость от России в их обслуживании. Об этом Симсон сообщила, выступая на форуме по атомной энергетике, который проходит в Братиславе.