Экономист Остапкович: «До конца года доллар будет максимум 100 рублей»

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Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, экономист Георгий Остапкович заявил, что до конца года доллар не поднимется выше 100 рублей.
«До конца года доллар будет, наверное, в диапазоне 93–98, максимум 100 рублей. Выше 100 наши регуляторы не дадут доллару уйти», — прокомментировал в беседе с «Москвой 24» Остапкович.
Он отметил, что доллар по 100 рублей является психологической границей для многих граждан, а потому регуляторы не дадут ему подняться выше.
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