Экономист Остапкович объяснил повышение курса евро неэкономическими причинами

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Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович объяснил, что повышение курса евро до 98 рублей вызвано инерцией неэкономического характера, в частности, эмоциональной реакцией ряда граждан на политические события конца июня в России.
Кроме этого, определённую роль сыграла и ситуация с платёжным балансом России, в результате которой спрос на валюту оказался больше, чем её предложение, и она подорожала. Плюс ко всему. Повышение цены валюты вызвали и новости об уходе иностранных компаний из страны.
До этого курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 90 рублей впервые с 28 марта 2022 года.
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«В июле возможны колебания в диапазоне 85-91 рубль. Общий тренд идёт к ослаблению рубля. Евро маневрирует примерно в тех же самых параметрах, в которых идёт расчёт по доллару. Если повышается курс доллара, то повышается и курс евро», — заключил в беседе с RT Остапкович.
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Мелисса Тимофеева