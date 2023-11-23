Экономист Потапенко: Наши предприниматели изобретательны, но бюджет РФ будет терять деньги

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Бизнесмен Олег Дерипаска предупредил, что Россия может попасть в «экономический капкан» в 2024 году, в результате чего доходы бюджета значительно упадут. Об этом предприниматель написал в своем Telegram-канале.
Экономист, управляющий фонда стратегического управления Management Development Group Дмитрий Потапенко отметил, что бюджет действительно потеряет деньги в следующем году, однако говорить о цифрах пока рано. Об это он рассказал в беседе с «Радио 1».
Экономист подчеркнул, что оценить влияние потери части дохода на простых граждан также сложно, поскольку бюджет на 2024 год ещё не принят. Потапенко подчеркнул, что многое зависит от расставленных акцентов в документе.
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«Нужно смотреть в целом, на что сориентирована российская экономика. К сожалению, за счёт того, что мы отрезаемся от внешних рынков, в том числе по нефти и газу, бюджет может недополучить существенно большие суммы. И это связано с тем, что потребление углеводородов сокращается и до сих пор действует санкционный режим, хоть и в более мягком варианте. Наши предприниматели крайне изобретательны, но бюджет всё равно будет терять деньги, это правда», — добавил эксперт.
«Бюджет – это большое ведро, и как власти будут распределять деньги и в какие сферы надо смотреть бюджет, потому что бюджет может недополучить 30 млн, а какая-то из статей бюджета вообще полностью может уйти из него», — заключил Дмитрий Потапенко.Читайте также:
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Екатерина Шмакова