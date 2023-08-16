Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Экономист Потапенко объяснил, что доходы россиян не снизятся с ростом доллара

Экономист Потапенко объяснил, что доходы россиян не снизятся с ростом доллара

16 августа 2023, 17:33

Фото: istockphoto.com/prim91

Экономист, предприниматель Дмитрий Потапенко заявил, что из-за повышения курса доллара напрямую доходы россиян не падают, поскольку растут выплаты.
«От повышения курса доллара, сейчас уже на 1,7%, напрямую доходы россиян не падают, потому что при этом растут выплаты. ВПК работает как не в себя, в регионы сейчас заливается много денег, и, если посмотреть статистику, то ВВП в этом году вырастет», — пояснил в беседе с NEWS.ru Потапенко.

В то же время, он назвал рост доллара сейчас опасным из-за непроизводительного ВВП, который впоследствии создаёт схему «товар-услуга».


До этого частный инвестор Фёдор Сидоров объяснил резкое повышение ключевой ставки Центробанком с 8,5 до 12% годовых. Он отметил, что такие оперативные действия ЦБ РФ могут помочь сдержать ослабление рубля и со временем его нормализовать.

Читайте также:

FT: Путин проведет экстренное совещание по вопросам ужесточения валютного контроля

В России предрекли кредиты под 35% годовых после повышения ключевой ставки

Озвучена причина повышения ставки ЦБ до 12%
#цб рф
#ввп
#доходы
#рубль
#экономика
Читайте нас в
Россиянам рассказали, как лучше хранить сбережения
Экономист Хазанов: лучше хранить валюту дома или в госбанке
16 августа 2023, 18:24

Фото: istockphoto.com/Nattakorn Maneerat

Кандидат экономических наук Леонид Хазанов заявил, что сейчас свои сбережения, валюту лучше хранить в наличном виде.
При этом, специалист отметил, что хранить деньги лучше либо дома, либо в государственном банке.

«Преимущество хранения валюты в наличных –не надо идти в банк и снимать деньги с банкомата (особенно, когда речь идет о крупной сумме денег). Не надо опасаться, что банк лопнет и деньги пропадут. Именно поэтому многие россияне до сих пор предпочитают держать доллары и евро дома. <…> Лучше хранить валюту и дома, и в банке, лучше в государственном. Так будет надёжнее», — поделился в беседе с Общественной Службой Новостей Хазанов.

Читайте также:

Экономист Липсиц призвал покупать золото и брать ипотеку до конца года

Экономист Беляев назвал самые выгодные методы хранить деньги

Сбер повысил ставки по ипотечным программам
#деньги
#россияне
#сбережения
#рекомендации
Читайте нас в
Доллар на бирже опустился ниже 95 рублей
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 95 рублей
16 августа 2023, 17:40

Фото: iStock/SSV-Photo

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 95 рублей, следует из данных Московской биржи.
Падает и евро, он близится к отметке в 103 рубля. 

На 16.32 по московскому времени курс доллара падал на 2,77 рубля, до 94,32 рубля, евро – на 2,94 рубля, до 103,08 рубля, юаня - на 36 копеек, до 12,89 рубля.

Падение валюты предсказал аналитик Владимир Чернов. Он заявил, что корректировка доллара в ближайшее время будет в районе 92-99,5 рублей. Он добавил, что повышение ключевой ставки рефинансирования приведёт к повышению стоимости всех заимствований и, соответственно, к снижению темпов и объёмов кредитования бизнеса и населения.

Читайте также:

FT: Путин проведет экстренное совещание по вопросам ужесточения валютного контроля

Россия улучшила свое благосостояние за последний год, в то время как западные страны обнищали

Politico: Банки Британии начали блокировать счета компаний, которые сотрудничают с Украиной
#доллар
#биржа
#валюта
Читайте нас в
FT: Путин проведет экстренное совещание по вопросам ужесточения валютного контроля
16 августа 2023, 17:01

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

В среду, 16 августа, президент России Владимир Путин намерен обсудить с правительством меры по усилению валютного контроля. Это стало необходимым после того, как повышение Центробанком ключевой ставки сразу на 350 процентных пунктов — до 12% — не привело к укреплению рубля.
О подготовке к проведению такого совещания сообщает издание Financial Times. Осведомленные источники полагают, что на встрече будет обсуждаться предложение министерства финансов обязать экспортеров часть валютной выручки конвертировать в рубли. При этом необходимо учитывать, что значительная часть этой выручки находится за рубежом.

Ведомство предлагает сделать обязательной для экспортеров реализацию до 80% валютной выручки не позднее, чем через 90 дней после ее получения. За отказ подчиниться этому требованию у компаний будут отзываться государственные лицензии.

Читайте также:

Bloomberg: Россия может вернуть частичный контроль за движением капитала

В России предрекли кредиты под 35% годовых после повышения ключевой ставки

Озвучена причина повышения ставки ЦБ до 12%

#лицензии
#владимир путин
#совещание
#рубль
#валюта
Читайте нас в
Генерал-лейтенант Гуляев: МО РФ выделило свыше 400 млн рублей предприятиям ОПК
16 августа 2023, 16:10

Фото: iStock/gopixa

Министерство обороны России вручило предприятиям ОПК госконтракты на сумму более 400 млрд рублей на форуме «Армия-2023». Об этом сообщил начальник Главного управления вооружения ВС РФ, генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.
Предприятиям были вручены девять контрактов, благодаря которым в ВС РФ поступят свыше 2 500 единиц нового вооружения и военной техники, а также более 1 800 000 средств для поражения объектов противника.

Ранее сообщалось, что в ходе форума «Армия-2023» заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, почему контрнаступление ВСУ не имело успеха. По его словам, это связано с превосходством российской армии над украинской. За время проведения СВО Вооружённым силам России удалось приобрести необходимые навыки, которые позволяют успешно справляться даже с иностранной техникой, которая имеется в распоряжении ВСУ.

Читайте также:

Медведев: Контрнаступление ВСУ провалилось из-за навыков российских войск

Медведев: Цель Запада – заработать на конфликте России и Украины

НПО «Электромашина» представило модуль для уничтожения морских дронов и мин
#контракт
#предприятия
#оборона
#минобороны рф
Читайте нас в
В Волоколамске откроют импортозамещающее производство мясных полуфабрикатов
16 августа 2023, 15:49

Фото: Istockphoto / Maksymenko Nataliia

В Волоколамске появится предприятие по производству мясных полуфабрикатов. Земельный участок под проект инвестор получил по программе «Земля за 1 рубль», инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Участок передан ООО «Раздолинка». Объём инвестиций в создание нового мясоперерабатывающего комплекса в Волоколамске составит 150 млн рублей. На предприятии создадут около 120 рабочих мест. Запуск объекта запланирован на 2026 год. Мощность производства составит 30 тыс тонн продукции в год.
 
Предполагается, что производственно-складской комплекс будет производить разнообразные фарши, котлеты, фрикадельки, гуляши, колбаски, рулеты и другую продукцию для широкого круга потребителей.
 
Это ещё одно новое пищевое производство в Подмосковье, которое частично заменит импорт в мясном секторе. Благодаря правительственной мере поддержки компания получила земельный участок площадью 2,9 га. Площадь застройки составит 3 тысячи кв м. 
 
Читайте также:

В Подмосковье появится промышленный центр обработки металлов за 2 млрд рублей

В Дубне будут производить растворы для контактных линз

Работу бывшего завода Mercedes в Подмосковье могут возобновить в 2024 году



#подмосковье
#московская область
#экономика
#волоколамск
#производство
#мясо
Читайте нас в
Американский эксперт раскрыл реальную цель западных санкций
Экономист Вольф: Запад планировал санкции с целью подчинения России
16 августа 2023, 15:48

Фото: iStock/Vladimir18

Целью антироссийских санкции было ослабить и подчинить Россию Западу, заявил американский экономист Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«В США были убеждены, что санкции ослабят Россию и, в каком-то смысле, дезинтегрируют ее, разбив на несколько частей. Это позволило бы Западу осуществлять инвестиции и проводить политические маневры, как они уже делали в конце 1980-х годов в Восточной Европе», - прокомментировал ситуацию Вольф.

По мнению эксперта, западный план потерпел поражение в том числе потому, что России удалось грамотно выстроить экономические отношения со странами, которые не входит в Североатлантический альянс, такими как: Индия, Китай и Бразилия. 

Ранее журналист Джордж Гловер заявил, что Россия существенно разбогатела за последний год, в то время как страны НАТО и ЕС заметно обнищали. По информации обозревателя, потери Северной Америки и Европы суммарно составляют примерно 10,9 триллионов долларов.

Читайте также:

Tagesspiegel: В ФРГ пристально следят за успехами экономики России

Президент Нигерии заявил о необходимости сохранения санкций в отношении Нигера

Антонов: новые санкции США показывают ненадежность финансовой системы Вашингтона
 
#санкции
#россия
#экономика
Читайте нас в
Россия улучшила свое благосостояние за последний год, в то время как западные страны обнищали
BI: Россия заработала миллиарды, а Запад обнищал на триллионы
16 августа 2023, 15:13

Фото: iStock/Mihrzn

Россия существенно разбогатела за последний год, в то время как страны НАТО и ЕС заметно обнищали, пишет журналист Джордж Гловер для Business Insider.
«Россияне улучшили свое благосостояние в прошлом году, а США и Европа потеряли триллионы долларов. Москва добавила к своим активам 600 миллиардов долларов», - прокомментировал ситуацию Гловер.

По информации обозревателя, потери Северной Америки и Европы суммарно составляют примерно 10,9 триллионов долларов.

Стоит вспомнить, что на протяжении последних полутора лет страны Запада упорно старались разрушить экономику РФ, но, в итоге, сами потерпели сокрушительное поражение. 

Россия и Индия обсуждают внедрение механизма взаиморасчетов в российской национальной валюте. В настоящее время, на высоком уровне решается вопрос о проведении расчетов в рублях и создания для этого соответствующего механизма.

Читайте также:

Депутат Мособлдумы Ефимов разъяснил преимущества цифрового рубля

Bloomberg: Россия может вернуть частичный контроль за движением капитала

Уровень мирового благосостояния снизился впервые после кризиса 2008 года
 
#экономика
#россия
#сша
#европа
#санкции
Читайте нас в
Мишустин поручил предусмотреть субсидии на авиаперевозки на Дальний Восток
16 августа 2023, 10:45

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин обратился к Минфину и Минтрансу с поручением о планировании субсидий на авиаперевозки по социально значимым маршрутам на Дальнем Востоке на 2024-2026 годы. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Он поручил рассмотреть возможность выделения из бюджета по 1,76 млрд в год. Это связано с необходимостью развития авиастроения и авиаперелётов.

К таким выводам Мишустин пришёл во время беседы с представителями единой дальневосточной авиакомпании в Улан-Удэ в ходе рабочей поездки в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

Читайте также:

Правительство выделит на содержание и ремонт дорог 15 миллиардов рублей

Мишустин заявил о росте всех ключевых показателей в российской экономике

Правительство упростило порядок страховых выплат родственникам погибших военных
#правительство
#минфин
#минтранс
#субсидии
#авиарейсы
Читайте нас в
Депутат Мособлдумы Ефимов разъяснил преимущества цифрового рубля
16 августа 2023, 10:14

Фото: Фотобанк МО

Цифровой рубль будет обеспечивать более прозрачные и быстрые платежи, снижать риски мошенничества. Об этом заявил председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.
Так он прокомментировал запуск 15 августа пилотного проекта по тестированию цифрового рубля на реальных операциях.  
«Важно понимать, что внедрение цифрового рубля не означает отказа от традиционных форм денег. Это дополнительный инструмент, который позволит улучшить качество и доступность финансовых услуг для граждан и бизнеса», – отметил региональный парламентарий. 
В испытаниях участвуют 13 банков. В рамках пилота будут тестировать такие операции, как открытие кошельков в цифровых рублях банкам, клиентам, переводы в цифровых рублях между клиентами и оплата в торгово-сервисных предприятиях.
 
Цифровой рубль станет третьей формой рубля после наличной и безналичной и будет эквивалентен им. Выпускать его, как и две другие формы, сможет только Банк России. Гражданин сможет сам решать, какая форма денег для него удобнее.
 
Именно ЦБ станет оператором платформы, где будут обращаться цифровые рубли. На ней граждане и юридические лица через приложения своих банков смогут открывать кошельки и проводить расчеты. ЦБ РФ будет выступать гарантом сохранности денег и нести ответственность за корректность учёта цифровых рублей и операций между участниками платформы.
 
Чтобы получить доступ к цифровым рублям, нужно будет открыть цифровой кошелек в мобильном приложении или интернет-банке.

Читайте также:

Озвучена причина повышения ставки ЦБ до 12%

Минцифры оценило стоимость доступа к Интернету в России

Рубль резко ослаб к доллару после решения ЦБ повысить ставку


#мособлдума
#рубль
#цифровизация
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников