Экономист Потапенко объяснил, что доходы россиян не снизятся с ростом доллара

Фото: istockphoto.com/prim91
Экономист, предприниматель Дмитрий Потапенко заявил, что из-за повышения курса доллара напрямую доходы россиян не падают, поскольку растут выплаты.
«От повышения курса доллара, сейчас уже на 1,7%, напрямую доходы россиян не падают, потому что при этом растут выплаты. ВПК работает как не в себя, в регионы сейчас заливается много денег, и, если посмотреть статистику, то ВВП в этом году вырастет», — пояснил в беседе с NEWS.ru Потапенко.
В то же время, он назвал рост доллара сейчас опасным из-за непроизводительного ВВП, который впоследствии создаёт схему «товар-услуга».
Читайте также:
FT: Путин проведет экстренное совещание по вопросам ужесточения валютного контроля
В России предрекли кредиты под 35% годовых после повышения ключевой ставки
Озвучена причина повышения ставки ЦБ до 12%
Мелисса Тимофеева