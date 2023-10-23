Экономист Потапенко раскрыл, почему никто не хочет вкладываться в российские стартапы

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В первой половине 2023 года инвестиции в российские стартапы обрушились. В годовом выражении венчурный рынок снизился более чем в 10 раз, сообщается на платформе Dsight. Однако экономист, управляющий фонда стратегического управления Management Development Group Дмитрий Потапенко уверен, что проблемы в этом нет.
Как рассказал специалист в беседе с «Радио 1», причин сокращения инвестиций может быть несколько. Первая, — российская экономика не нуждается в стартапах, поэтому количество самих стартапов сократилось, а новые не предлагаются.
Ещё одной причиной снижения инвестиций может быть отъезд инвестиционных фондов из России, уверен экономист.
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«Если бы у нас экономика была построена на малом и среднем бизнесе, то, конечно, мы бы говорили о последствиях. Но экономика у нас построена на переделе недр, а сейчас еще и на росте ВВП по ВПК (военно-промышленный комплекс). У нас наблюдается рост ВВП, но это плохой рост, потому что он идёт по ВПК», — сказал Потапенко.
«Ещё может быть, что накрылись все стартапы, или все стартапы, которые были профинансированы, стали действующим бизнесом. Также сыграло роль то, что большинство инвестиционных фондов уехали из страны», — добавил Дмитрий Потапенко.Демография также может стать причиной для обрушения финансирования стартапов в России. По мнению собеседника, молодых людей, готовых предложить новые идеи, всё меньше.
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Екатерина Шмакова