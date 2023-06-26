Экономист Потапенко раскрыл, до каких значений может упасть доллар

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По словам эксперта, скачок в стоимости валют произошел из-за шоковой ситуации: россияне стали резко скупать доллары и евро, что привело к их росту. Чтобы вернуться к прежним показателям, нужно время.
«Некоторые думают, что если шоковая ситуация закончилась, то тут же все обратно опускается. Любая система по поставкам привыкла планировать свои расходы, потому что она запасает эти величины – доллары, евро, гречку или соль – это неважно – приблизительно зная, что вчера покупали девять тысяч долларов и сто килограмм гречки. Но когда происходят панические ситуации, все запасы выметаются, долларов и гречки остается немного. Система адаптируется только со временем, когда начнут подвозить товары. Если мы говорим про гречку или соль, то это займет от недели до трех, ситуация с валютой стабилизируется в течение недели», — сказал Потапенко.По прогнозам специалиста, вернуть доллар за 70 рублей уже не получится. Курс установится в районе 81-84 рублей, и будет находиться на таком уровне долгое время.
Ранее сообщалось, что по итогам мая 2023 года Россия стала единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией.