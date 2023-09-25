Экономист Потапенко: Решетников хочет триллионный пирог и поураганить, как в лихие 90-е

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Аналог «китайской модели» может стать решением проблемы с курсом рубля, считает министр экономического развития Максим Решетников. Речь идёт о «некоей мембране между внутренним и внешним рынками рублей», пояснил он, отметив, что эту инициативу министерство уже обсуждает с Центробанком.
Однако экономист, управляющий фонда стратегического управления Management Development Group Дмитрий Потапенко уверен, что это заявление не имеет никакого отношения к стабилизации российской экономики. В беседе с «Радио 1» он отметил, что чиновник лишь хочет получить «триллионный пирог».
Эксперт отметил, что модель китайской экономики сегодня недоступна России. В первую очередь, из-за «жесточайшей изоляции».
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«Это наоборот усложняет множество вопросов. По сути, [Решетников] открыто заявляет, что нельзя только Минфину и ЦБ веселиться в этой мутной воде, где можно устраивать любые интервенции как валютные, так и невалютные. И естественно, каждый из министерских чиновников хочет претендовать на триллионный пирог. Но к стабилизации российской экономики это не имеет никакого отношения», — сказал Потапенко.
«Можно ссылаться на китайский опыт, когда Россия с точки зрения экономики приблизится хотя бы к третьему-четвёртому месту. Но поскольку отношения российской и китайской экономик — это в лучшем случае 1 к 20, то, конечно, странно ссылаться на опыт крупной, устойчивой экономики, у которой основным потребителем являются США. Мы же находимся в жесточайшей изоляции от большинства рынков сбыта. А те рынки сбыта, которые нам доступны, используем через прокладку, включая Китай. Поэтому данная модель говорит не о стабилизации, а о желании поураганить, как это было в лихие 90-е», — заключил Потапенко.Читайте также:
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Екатерина Шмакова