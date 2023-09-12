Экономист Потапенко: россияне живут не в статистике, а в реальности с инфляцией 35%

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Предстоящее заседание директоров Центробанка состоится уже в пятницу 15 сентября. Экономисты уверены, что регулятор снова поднимет ключевую ставку. Экономист, управляющий фонда стратегического управления Management Development Group Дмитрий Потапенко рассказал «Радио 1», как это отразится на россиянах и представителях бизнеса.
«На бизнесе это отразится крайне негативно по причине того, что кредиты станут ещё более недоступны. Эта недоступность выльется не только в повышении ставок по кредитам, но и по объёму резервирования, который банки будут закладывать под необеспеченные кредиты», — сказал Потапенко.По словам экономиста, повышение ключевой ставки затронет и простых граждан. По его словам, россияне не смогут брать кредиты и ипотеки из-за высоких ставок.
«Для простых граждан – это подорожание ипотеки, кредитов и невозможность их получить. Мы недавно говорили про лёгкий ипотечный бум, так вот эта мера собьёт этот бум, или сведёт его практически на нет», — добавил он.Отметим также, что при повышении ключевой ставки Центробанка, кредитные организации также повышают ставки и по вкладам. Но Дмитрий Потапенко уверен, что это повышение не компенсирует инфляцию на рынке.
«К сожалению, проценты по вкладам не компенсируют товарную инфляцию. Это компенсиру6ет так называемую монетарную инфляцию, которую считает Центробанк и Минфин. Но боюсь, что наши граждане живут не в статистике Минфина и ЦБ, а в реальных магазинах. А вот там реальная инфляция на уровне 25-35 процентов», — заключил собеседник.Читайте также:
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