Экономист Потапенко заявил, что укрепление рубля зависит от Путина

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«Рубль будет слабым ещё долго. Это связано со слабостью российской экономики, с экспортоориентированностью и тем, что наши экспортёры не могут находить более объёмный сбыт, чем в дружественных странах. Но дружественных стран нам недостаточно для того, чтобы наращивать объём российского бюджета, рынок маловат, а для его расширения нужны внешнеполитические изменения. Для нас крайне важен визит Путина к Эрдогану по вопросу зерновой сделки. На основании этого станет понятно, как будет развиваться экономика как российская, так и мировая», — сказал Дмитрий Потапенко.
«Если мы вспомним, как несколько лет назад была попытка дедолларизации, то есть изменения состояния валютных резервов РФ и смены доллара на юань, то вспомним, что это принесло многомиллиардные убытки российскому бюджету, — отметил Дмитрий Потапенко. — Юань тоже является волатильной валютой. Китайское правительство производит ослабление юаня для того, чтобы их экспортёрам было более комфортно работать на внешнем рынке».Читайте также:
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