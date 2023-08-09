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Экономист Потапенко заявил, что укрепление рубля зависит от Путина

Экономист Потапенко: развитие российской экономики будет зависеть от визита Путина в Турцию
09 августа 2023, 13:24

Фото: IStock/kremlin

Курс евро на Московской бирже превысил 107 рублей впервые с 25 марта 2022 года, курс юаня - 13,5 рубля впервые с 31 марта 2022 года. Российская национальная валюта летом вошла в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности.
В такой позиции российский рубль будет оставаться ещё долго, уверен экономист, управляющий фонда стратегического управления Management Development Group Дмитрий Потапенко. В интервью «Радио 1» он рассказал, что будущее российской экономики будет зависеть от визита президента Владимира Путина в Турцию.
«Рубль будет слабым ещё долго. Это связано со слабостью российской экономики, с экспортоориентированностью и тем, что наши экспортёры не могут находить более объёмный сбыт, чем в дружественных странах. Но дружественных стран нам недостаточно для того, чтобы наращивать объём российского бюджета, рынок маловат, а для его расширения нужны внешнеполитические изменения. Для нас крайне важен визит Путина к Эрдогану по вопросу зерновой сделки. На основании этого станет понятно, как будет развиваться экономика как российская, так и мировая», — сказал Дмитрий Потапенко.

По словам эксперта, планы Минфина по закупке юаней также не помогут укрепить рубль. Он напомнил, что в прошлый раз это привело к огромным экономическим потерям.
«Если мы вспомним, как несколько лет назад была попытка дедолларизации, то есть изменения состояния валютных резервов РФ и смены доллара на юань, то вспомним, что это принесло многомиллиардные убытки российскому бюджету, — отметил Дмитрий Потапенко. — Юань тоже является волатильной валютой. Китайское правительство производит ослабление юаня для того, чтобы их экспортёрам было более комфортно работать на внешнем рынке».
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#рубль
#экономика
#рынок
#владимир путин
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Курс евро превысил 107 рублей, побив максимум с марта 2022 года
09 августа 2023, 12:17

Фото: iStock/darkojow

В ходе торгов на Московской бирже в среду, 9 августа, курс евро достиг превысил 107 рублей, побив свой исторический максимум с марта 2022 года. Такие данные следуют из Мосбиржи.
Таким образом, курс евро расчетами четверг на 10:52 по московскому времени повысился на 56 копеек и достиг 107,02 рубля. Курс доллара в при этом повышается на 31 копейку, до 97,41 рубля.

Российская национальная валюта летом вошла в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности, сообщает РИА Новости. За год рубль потерял 53% относительно доллара и 73% по отношению к евро. И падение продолжается. Основная причина этого — одновременное сокращение экспорта и расширение импорта. К тому же в июле нефтегазовые доходы оказались меньше запланированной суммы на 32,7 миллиарда рублей. 

В стране возник валютный голод. В то же время сокращение экспортных поступлений и увеличение импорта создают дисбаланс спроса и предложения валюты. Стоит учесть также летний туристический сезон, продажи иностранными компаниями бизнеса в России, сложную геополитическую обстановку.

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#доходы
#новости
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В ЦБ РФ раскрыли дату старта операций с цифровым рублем
Центробанк РФ назвал дату старта пилотных операций с цифровым рублем
09 августа 2023, 12:11

Фото: iStock/Nikolay Evsyukov

Первые операции с цифровым рублем стартуют 15 августа 2023 года, заявила зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова во время пресс-конференции.
«Пилотный проект будет включать тестирование операций с цифровым рублем, такие как открытие цифровых кошельков банками и клиентами, переводы между пользователями и оплата услуг торгово-сервисных предприятий при помощи цифрового рубля», - прокомментировала ситуацию Скоробогатова.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Цифровая валюта будет представлять собой дополнительную форму рубля, которую будут выпускать наряду с традиционной формой денежных средств. Российский рубль будет в наличном, безналичном и цифровом виде.

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#рубль
#центробанк
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Минпродторг: В России нет предпосылок для роста цен на продукты
09 августа 2023, 11:46

Фото: istockphoto/VLG

В министерстве промышленности и торговли России считают, что в стране нет предпосылок для роста цен на продукты. Наоборот, к осени ожидается снижение стоимости некоторых товаров, особенно мясной группы.
Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель главы ведомства Виктор Евтухов. По его словам, некоторые виды продовольственной продукции могут подешеветь в связи с окончанием летнего сезона.

«Мы полагаем, что с учетом сезонных факторов, окончания летнего периода отпусков, или шашлычного, как его иногда называют, в части продуктов мясной группы к осени можно ожидать удешевления», — сказал замминистра.

Ранее в Минпродторге сообщали, что региональные торговые сети в добровольном порядке готовы ограничить наценки на некоторые социально значимые товары. Среди них сезонные овощи, сахар, хлеб, молочная продукция.

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#товары
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#сахар
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#молочная продукция
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Предпринимателям Подмосковья помогут запуститься на крупнейших маркетплейсах
09 августа 2023, 11:04

Фото: istockphoto / Abdullah Durmaz

Представители малого и среднего бизнеса Подмосковья могут получить помощь в размещении на электронных торговых площадках на обчающей программе «Маркетплейсы 2.0. Трекинговые механики».

Бесплатная обучающая программа «Маркетплейсы 2.0. Трекинговые механики» стартует в понедельник, 14 августа, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участие в обучающей программе бесплатное. Длительность программы — 4 недели, за которые предпринимателям расскажут: как запустить работу своего магазина на электронных торговых площадках и увеличить прибыль.

Программа реализуется при поддержке центра «Мой бизнес» Московской области.

Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на сайте, форма будет открыта до 27 августа. Там же можно ознакомиться с подробной программой.

Центр «Мой бизнес» был создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом.

Узнать действующие программы поддержки подмосковных предпринимателей можно на сайте регионального инвестиционного портала.

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#информация
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РИА Новости: Рубль продолжит удивлять
09 августа 2023, 08:54

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Российская национальная валюта летом вошла в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности. За год рубль потерял 53% относительно доллара и 73% по отношению к евро. И падение продолжается.
Основная причина этого — одновременное сокращение экспорта и расширение импорта, передает РИА Новости. К тому же в июле нефтегазовые доходы оказались меньше запланированной суммы на 32,7 миллиарда рублей. В стране возник валютный голод. В то же время сокращение экспортных поступлений и увеличение импорта создают дисбаланс спроса и предложения валюты. Стоит учесть также летний туристический сезон, продажи иностранными компаниями бизнеса в России, сложную геополитическую обстановку.

Несмотря на слабый рубль, министерство финансов в августе возобновит покупку валюты и золота. Это произойдет впервые с января 2022 года. Речь идет о юанях. Однако из-за увеличения предложения рублей на бирже и через кросс-курсы это увеличит не только китайскую, но и другие валюты по отношению к российской, считают эксперты.

Финансовые аналитики полагают, что до сентябрьского заседания Центробанка рубль продолжит падение до 100 и 110 единиц за доллар и евро соответственно. Однако ожидается рост нефтегазовых доходов в августе до 73,2 млрд рублей. К тому же, уменьшится спрос на валюту — для многих такой курс чрезмерен. Наиболее вероятный курс рубля к началу осени 94-100 за доллар и 100-108 за евро. 

Многое будет зависеть от правительства. А там пока сохраняется полное спокойствие. Как ранее заявлял глава Минфина Антон Силуанов, вариант регулирования курса национальной валюты не рассматривается.

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#доходы
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Автодилер Колевинский: Япония будет терять по 700 тысяч $ в день из-за санкций на автомобили
09 августа 2023, 08:10

Фото: istockphoto/Fahroni

В среду, 9 августа, вступил в силу новый пакет санкций, запрещающий экспорт из Японии в Россию 758 видов товаров. Среди них несколько видов автомобилей, запрет на экспорт которых больно ударит и по внутреннему японскому рынку.
Такое мнение высказал проживающий в Японии автодилер Александр Колевинский, который уже более 20 лет специализируется на поставках машин из этой страны. В беседе с РИА Новости эксперт уточнил, что запрет на экспорт коснулся гибридных автомобилей, электромобилей, а также машин с объемом двигателя более 1,9 литра. Он подчеркнул, что для японцев рынок просядет прежде всего по тем машинам, которые японцы не покупали, а покупали россияне.

Колевинский пояснил, что это связано с тем, что в Японии использование машин со значительным пробегом невыгодно из-за высокой стоимости страховки и техобслуживания. А россиян, которые знают отношение японцев к своей технике, автомобиль с пробегом 80 тысяч километров абсолютно не смущает. Таким образом, японцам станет некуда девать машины недавних годов выпуска, но с большим пробегом. Ежедневно Япония будет терять порядка 700 тысяч долларов из-за запрета продаж в Россию нескольких видов автомобилей. Есть ощущение, что японцы не до конца понимают последствия вводимых ими санкций. Ситуация на таком казалось бы ограниченном сегменте рынка как авторынок может в итоге вызвать эффект домино, заключил эксперт.

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#автомобиль
#рынок
#экспорт
#япония
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#страны
#россияне
#машины
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«Известия»: В Центробанке допустили дальнейшее повышение ключевой ставки
09 августа 2023, 02:26

Фото: Пресс-служба Банка России

Новое повышение ключевой ставки возможно уже в сентябре, поскольку сейчас отсутствуют дезинфляционные риски, которые позволили бы оставить ее на прежнем уровне. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин.
«Для того чтобы ставка в конечном итоге осталась неизменной, необходимо, чтобы действительно появились дезинфляционные риски, которые в настоящее время не наблюдаются», — сказал Заботкинв ответ на вопрос о возможном решении касательно ставки в сентябре.

Представитель регулятора пояснил, что, если совет директоров ЦБ в своих заявлениях допускает вероятность повышения ключевой ставки «на ближайших заседаниях» — велика вероятность того, что это будет сделано уже буквально на следующем.

Центробанк РФ повысил ключевую ставку, чтобы дать реакцию на тенденцию с разогревом инфляции в стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли 8 августа. Он уточнил, что ЦБ, как ключевая организация, не мог не отреагировать на сложившуюся ситуацию, иначе это пошатнуло бы стабильность макроэкономической обстановки.

Напомним, что 21 июля Банк России после длительной паузы (начиная с сентября 2022 года) резко поднял ключевую ставку до 8,5% годовых, сославшись на усиление инфляционного давления. В ЦБ уточнили, что эта мера связана с ростом внутреннего спроса и дестабилизацией рынка.

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В Подмосковье в 2023 году введут в оборот 35 тыс га неиспользуемых сельхозземель
08 августа 2023, 22:33

Фото: Минсельхозпрод МО

В Подмосковье уже ввели в оборот без малого 13,5 тыс га неиспользуемых сельхозземель. Только за минувшую неделю введено около 3 тыс га, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«В этом году в Подмосковье планируется ввести в оборот 35 тыс га земель. Сейчас план выполнен на 38%, то есть введено 13,4 тыс га неиспользуемых сельхозземель», – отметили в ведомстве.  
Там напомнили, что, если земля не используется по назначению, её могут изъять. До недавнего времени сложный механизм изъятия не позволял воздействовать на недобросовестных землепользователей. Однако изменения в закон упростили процедуру и сократили сроки изъятия до 12 месяцев вместо более чем трёх лет. 

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#минсельхозпрод мо
#земля
#подмосковье
#московская область
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Региональные торговые сети будут ограничивать повышение цен на базовые продукты
08 августа 2023, 21:10

Фото: iStock/monticelllo

Региональные торговые сети будут ограничивать наценки на базовые продукты, подобно крупным ритейлерам. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.
Так, нововведение не даст торговым сетям в регионах устанавливать высокие цены на сезонные овощи, хлеб, сахар и молочную продукцию.

Системой добровольного ограничения уже воспользовались такие крупные сети как «X5» (в холдинг входит «Перекрёсток», «Пятёрочка» и «Чижик»), «Магнит» и др.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что такая мера уже несколько лет позволяет сохранить соотношение цены и качества на российском рынке.

Кроме того уточняется, что оборот розничной торговли в июне текущего года увеличился на 10%, по сравнению с прошлогодними показателями того же периода, и составил 3,83 трлн рублей.

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#ограничения
#продукты
#магазины
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