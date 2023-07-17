Экономист Потапенко заявил, что зерновая сделка может возобновиться через неделю

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о прекращении действия зерновой сделки. Он отметил, что Москва вернется к выполнению договоренностей, как только российская часть зерновой сделки будет выполнена.
Экономист, управляющий фонда стратегического управления Management Development Group Дмитрий Потапенко в разговоре с «Радио 1» отметил, что приостановка сделки – это предмет торга. Предполагается, что после заявления Кремля России могут быть предложены новые условия.
Напомним, в рамках договорённостей предполагалось, что будет разблокирован экспорт российского продовольствия и удобрений, а также переподключение Россельхозбанка к SWIFT. По мнению экономиста, в рамках новых договоренностей России предложат не вернуть SWIFT банку, а создать дочернюю организацию за границей.
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«Это предмет торга, сейчас несколько сторон будут силовым образом продавливать себе лучшие условия. У меня нет ни малейших сомнений, что в ближайшую неделю сделка будет продлена, просто будет на каких-то новых условиях», — сказал Дмитрий Потапенко.
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Екатерина Шмакова