Экономист предсказал исчезновение безналичных денег

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Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Теперь у российского рубля будет три формы: наличная, безналичная и цифровая. О том, что такое цифровой рубль, зачем он россиянам и государству, «Радио 1» рассказал директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
Что такое цифровой рубль?Цифровой рубль — это электронная версия ваших наличных и безналичных денег. Он выглядит как уникальный цифровой код, который хранится в электронном кошельке на специальной платформе Центрального банка.
Чем он отличается от безналичных денег?Безналичные деньги – это децентрализованные деньги, которые вы держите в конкретном банке. Этот банк обменивается деньгами с другими банками. Когда вы совершаете перевод с одного счёта банка в другой, то в документах указывается, что это деньги конкретного банка, переводимые для конкретных целей.
Зачем нужен цифровой рубль?Россиянам цифровой рубль даже и не нужен. Он больше нужен государству, в частности, для борьбы с коррупцией. Центробанк сможет проследить движение каждого рубля: кому он переходит, как движется.
Если вы выделяете деньги на строительство поликлиники, и потом эти цифровые рубли каким-то образом попадают на рынок недвижимости, например, на эти деньги покупается дача, дорогие украшения или дорогой автомобиль, то сразу возникает вопрос: “А как они попали тому человеку, который вместо того, чтобы потратить их на зарплату рабочим, покупают на них бриллианты?”
Также родители могут выделить ребёнку цифровой кошелёк, но ввести запрет их использования для покупки алкоголя, табака и чего-то ещё. В этом случае магазин деньги просто не примет.
Безналичные и наличные деньги исчезнут?Нет. Наличные деньги не исчезнут, потому что во многих маленьких городах, сёлах и деревнях до сих пор нет интернета, и люди платят только наличными деньгами. А вот безналичные деньги, вероятно, могут исчезнуть. На первом этапе они будут существовать параллельно, а в дальнейшем безналичные деньги будут уступать своё место цифровому рублю.
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Екатерина Шмакова