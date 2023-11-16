Экономист предсказал курс доллара до конца 2023 года

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После введения ограничений на валютную выручку экспортеров, курс рубля по отношению к доллару начал постепенное восстановление.
При текущем снижающемся тренде курса доллара, существует возможность, что он закрепится в диапазоне 90 рублей за доллар. Экономист и инвестор Владимир Григорьев поделился с «Лентой.ру» прогнозом, отметив положительную динамику курса рубля.
Григорьев также указал на влияние ближневосточного конфликта на российскую валюту. По его мнению, это может привести к резкому росту цен на нефть, что дополнительно оказывает положительное воздействие на курс рубля.
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«Курс продолжает показывать хорошую тенденцию. Это, в частности, связано с резким повышением ключевой ставки на 2 пункта. Исходя из этих факторов, курс отечественной валюты, возможно, стабилизируется в пределах 88–90 рублей за доллар к концу года», — отметил экономист.
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Артем Кузьмин