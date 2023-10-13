Экономист: проблемы с рублём должны были решиться на уровне «пацанского разговора»

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Президент России Владимир Путин подписал указ, который обязывает отдельных российских экспортёров продавать часть своей валютной выручки. После этого сообщения российский рубль начал резко укрепляться. По состоянию на 13 октября, курс доллара на Мосбирже составил 97,43 рубля, евро – 102,93 рубля. Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин рассказал в эфире «Радио 1», зачем президент подписал указ, и на что повлияют изменения.
О продаже валютной выручки руководство страны договаривалось с экспортёрами ещё летом этого года, но неформально. Так, отметил специалист, указ президента не должен был привести к серьёзным изменениям, однако результат указывает на возможный сбой системы ручного управления.
По мнению экономиста, изменения отразятся выручке от экспорта, компаниям будет некомфортно работать в новых условия. Впоследствии это может отразиться и на курсе рубля.
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«У нас как минимум сбой системы ручного управления, то есть то, что должно было решиться на уровне “пацанского разговора” и привести к стабилизации валютного рынка, к нему не привело. Похоже, правительство заподозрило крупных экспортёров в том, что они не до конца честны с властями и действительно продают не всё. Иначе смысла в этом указе не было бы», — сказал Евгений Надоршин.
«Какое-то дополнительное давление на рубль в сторону укрепления это оказать всё-таки должно. За указом президента у нас должно следовать решение правительства в течение суток, но, видимо, сутки ещё не истекли, решения ещё нет, а всё укрепление, которое мы видели, — это, видимо, спекулянты развернули свои позиции», — добавил Надоршин.Читайте также:
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Екатерина Шмакова