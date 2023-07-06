Экономист Проценко: «Фундаментальные факторы способствуют падению рубля»

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Экономист Гузель Проценко заявила, что такие фундаментальные факторы, как падения нефтегазовых доходов и роста дефицита бюджета, провоцируют снижение рубля.
«Фундаментальные факторы в виде сокращения сальдо торгового баланса России, падения нефтегазовых доходов и роста дефицита бюджета способствуют падению рубля. Многие импортные товары подорожают, в течение месяца это ускорит инфляцию. При значительном ускорении роста инфляции за июнь ЦБ повысит ключевую ставку», — пояснила в беседе с RT Проценко.
Она также спрогнозировала достижение евро 110 рублей за рубль в течение определённого времени.
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Мелисса Тимофеева