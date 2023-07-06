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Экономист Ракша назвал причины падения рубля

06 июля 2023, 13:49

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках Финансового конгресса Банка России заявила, что курс рубля слабеет под влиянием динамики внешней торговли. Экономист, автор телеграм-канала «Экономика по-русски» Денис Ракша прокомментировал ее слова и рассказал о факторах, которые влияют на падение курса рубля в беседе с «Радио 1».
«Это действительно так. Набиуллина не голословно это утверждает, а обосновывает цифрами и сравнивает эту ситуацию с периодом прошлого года, когда рубль аномально укреплялся и ,наоборот, когда был жуткий профицит внешней торговли. Все это правда, но это не вся правда», — сказал Ракша.

Экономист утверждает, что баланс внешней торговли действительно дефицитен, однако на падение курса рубля действует еще несколько факторов.


Первый фактор – это дефицит предложения.

«Если у вас общее количество товаров и услуг на рынке меньше, чем количество денег, за которое эти товары и услуги можно купить, то люди пытаются купить эти товары и услуги, заплатив за них любые деньги, поэтому происходит рост цен. За ростом цен следует рост инфляции, которая, в свою очередь, давит на курс», — сообщил Ракша.

Он также отметил, что Набиуллина пыталась опровергнуть, что Центробанк сознательно ослабляет рубль в интересах Минфина и бюджета.

«За счет падения рубля Минфин действительно частично закрывает дефицит бюджета, который в первом полугодии рос быстрее, чем ожидалось. Отсюда и берутся такие гипотезы», — заявил экономист.

По мнению Ракши, еще один фактор, который очень сложно измерить и который оказывает влияние на рубль — это фактор политической нестабильности.

«Во время короткого мятежа рубль рухнул и потом вернулся к домятежным значениям. Сразу после этих событий он начал скользить вниз. Политическая стабильность вернулась, но никто не понимает, что будет дальше. Это и есть политическая нестабильность, которая, в свою очередь, влияет на рубль», — отметил специалист.

Политическая нестабильность оказывает воздействие на рубль оттоком капитала. Люди, которые не понимают, что будет завтра, пытаются захеджировать свои риски, перекладываясь из рубля в валюту. Ее достаточно просто купить, чтобы это повлияло на курс рубля.

Еще фактор – это выход иностранных компаний с российского рынка. Это регулируемый фактор, однако, по мнению Ракши, правительственная комиссия на данный момент не сильно играет в пользу рубля.

«Правительственная комиссия, судя по всему, разрешает иностранным компаниям покупать валюту в больших количествах. Это тоже давит на курс рубля. Ни один из факторов не намерен развернуться», — считает Ракша.

Экономист утверждает, что на данный момент для укрепления рубля нет никаких причин. Он также отмечает, что платежный баланс не изменится, если экспортные доходы, номинированные в валюте, не увеличатся.

«Единственное, что может случиться – это резкое сокращение импорта. Если это произойдет, то начнет действовать фактор предложения товаров на рынке», — сказал специалист.

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#курс рубля
#экономика
#Набиуллина
#Ракша
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США 7 июля может объявить о новом пакете военной помощи Украине с кассетными боеприпасами
06 июля 2023, 19:39

Фото:iStock/Yaraslau Mikheyeu

США 7 июля объявят о новом пакете помощи Украине, в который будут входить кассетные боеприпасы.
Об этом сообщил Reuters, ссылаясь на свои источники. Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс рассказал журналистам на борту самолета президента США Джо Байдена, что американские власти активно рассматривают поставки на Украину кассетных боеприпасов.
 
В свою очередь постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал данные поставки США «очередным шагом к эскалации».
 
Отметим, что такой вид боеприпасов запрещен международной конвенцией. Ее ратифицировали, в общей сложности, 123 государства, однако в их число не вошли США и Украина.

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#США
#Украина
#СВО
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Талибы* объяснили, почему запретили салоны красоты в Афганистане
06 июля 2023, 19:39

Фото: iStock/NatanaelGinting

Пресс-секретарь министерства по пропаганде добродетели и предотвращению порока Акиф Мохаджер заявил, что запрет на работу салонов красоты в Афганистане объясняется тем, что услуги красоты обременяют семьи афганцев, а отдельные процедуры «противоречат шариату». Об этом сообщает Khaama Press.
Пресс-секретарь пояснил, что салоны красоты накладывают «непомерное бремя» на семью жениха перед свадебной церемонией, а некоторые бьюти-процедуры «противоречат шариату». Мохаджер не уточнил, в чем именно заключается противоречие.

Напомним, 4 июля стало известно, что Талибы* запретили в Афганистане салоны красоты. Они должны будут закрыться в течение месяца.

*Талибы (Талибан) — движение признано террористическим и запрещено в России

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#салон красоты
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Президент портала SuperJob Захаров заявил о необходимости изменений в сфере производства
06 июля 2023, 19:35

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Основатель и президент портала SuperJob Алексей Захаров заявил, что для удовлетворения выросшего спроса на работников промышленно-производственного сектора необходимы изменения в сфере, в первую очередь, повышение производительности труда и рост зарплат на производстве.
«На многих предприятиях низкая производительность труда, устаревшее оборудование, долгое время развитием многих отраслей не занимались. Все это приводит к дефициту кадров», — приводит Общественная Служба Новостей слова Захарова.

До этого эксперты «Авито. Работа» исследовали рынок труда и проанализировали, как изменилась ситуация с начала 2023 года. Так, по сравнению с прошлым годом, зарплаты и спрос на сотрудников уверенно росли, при этом количество откликов на вакансии осталось на том же уровне. За полгода число вакансий выросло почти вдвое — на 93%, а в сравнении с первым полугодием 2022 — на 175%. Наибольший прирост размера заработных плат оказался в сферах страхования и банковском деле.

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#работа
#производство
#труд
#общество
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В Москве 8 июля из-за велогонки перекроют некоторые дороги
06 июля 2023, 19:24

Фото: Istockphoto/U. J. Alexander

8 июля с 7:30 до 12:00 в районе улицы Косыгина в Москве перекроют движение.
Изменения в движении связаны с проведением велогонки «Столица», сообщил московский департамент транспорта в Telegram-канале.
 
Помимо улицы Косыгина перекроют участки Университетской площади, Мичуринского проспекта, Университетского проспекта и Воробьевского шоссе.

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#Москва
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#движение
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В Москве горит бизнес-центр Ямская-Сити, есть пострадавшие
06 июля 2023, 19:21

Фото: iStock/Matt277

В Москве пожар разгорелся в бизнес-центре Ямская-Сити на 3-й улице Ямского поля. Пострадали как минимум два человека. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что возгорание произошло на втором этаже четырехэтажного здания на складе одежды. На третьем этаже находятся люди. Они заблокированы огнем. Пожарные уже приступили к тушению пожара.

Согласно сообщению, спасатели вынесли уже двух людей, которые надышались угарным газом. Они будут направлены в ближайшие медучреждения. Отмечается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Всего из горящего здания спасли уже семь человек. Эвакуация людей продолжается.

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#пожар
#Москва
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Вирусолог Малышев: Заразиться менингитом через посылку маловероятно
06 июля 2023, 19:19

Фото: istockphoto.com/Chinnapong

Вирусолог Николай Малышев отметил, что менингит передаётся от человека к человекe воздушно-капельным путём, а потому заразиться через посылку маркетплейса заболеванием маловероятно.
«Менингококковая инфекция передаётся воздушно-капельным способом. То есть, через контакты с носителями, больными. <…> А вот заразиться через посылку маловероятно», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Малышев.

Он добавил, что при заражении симптомов может не быть вообще, а могут случится менингит, энцефалит и шок. Таким образом, инфицированный может и не подозревать о болезни.

В Екатеринбурге из-за вспышки менингита среди сотрудников распределительного центра OZON погибли 21-летняя девушка и 46-летний мужчина. Так, у заболевших инфекция протекала молниеносно. Они скончались менее чем за сутки. Один из погибших поступил в больницу 25 июня, а умер 26 июня. Второго заболевшего госпитализировали 1 июля. Он скончался в тот же день.

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#заболевание
#менингит
#инфекция
#врач
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В Дубне начнут производить оборудование для метро и РЖД
06 июля 2023, 19:16

Фото: Главгосстройнадзор МО

Научно-производственный комплекс «ЭНКОР» в Дубне будет производить оборудование для метрополитена и РЖД. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
Сотрудники надзорного ведомства провели профилактический визит на стройплощадку цеха предприятия. 
«Комплекс будет ежегодно изготавливать 250 термопластических контейнеров с системами отопления, освещения, вентиляции, пожарной сигнализации, а также 25 блочно-модульных подстанций, распределители с моторным приводом и индикатором короткого замыкания», – говорится в сообщении. 
Комплекс состоит из одноэтажного здания площадью 5 тыс кв м. Завершить строительство планируют в III квартале этого года. Сейчас на объекте проводят монтаж внутренних инженерных сетей и работы по благоустройству.
 
Визит был проведён по просьбе застройщика. Инспекторы осмотрели здание, оценили благоустройство прилегающей территории, выдали рекомендации по приведению здания в соответствие с проектом. 
 
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#Главгосстройнадзор МО
#экономика
#Дубна
#Московская область
#Подмосковье
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В Ленинградской области мужчину застрелили в собственном доме
06 июля 2023, 19:16

Фото: iStock/Prathaan

Тело мужчины с огнестрельными ранениями найдено во дворе дома в Мурино Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба СУСК по региону.
Сообщается, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ.

СУСК уточняет, что в совершении преступления подозревается мужчина 1981 года рождения, «который произвел не менее трех выстрелов из пистолета в потерпевшего».

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#Ленинградская область
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#СУСК
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Эрдоган встретится с Зеленским в Турции
06 июля 2023, 19:14

Фото: сайт Кремля

В канцелярии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским пройдёт 7 июля в Стамбуле.
РИА Новости пишет, что по итогам переговоров лидеры проведут пресс-конференцию.
 
«Ожидается, что завтра господин президент встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. После встречи в павильоне Вахдеттин может состояться пресс-конференция», — сообщили в канцелярии президента Турции.
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