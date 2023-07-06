Экономист Ракша назвал причины падения рубля

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках Финансового конгресса Банка России заявила, что курс рубля слабеет под влиянием динамики внешней торговли. Экономист, автор телеграм-канала «Экономика по-русски» Денис Ракша прокомментировал ее слова и рассказал о факторах, которые влияют на падение курса рубля в беседе с «Радио 1».