Экономист Ракша назвал причины падения рубля

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках Финансового конгресса Банка России заявила, что курс рубля слабеет под влиянием динамики внешней торговли. Экономист, автор телеграм-канала «Экономика по-русски» Денис Ракша прокомментировал ее слова и рассказал о факторах, которые влияют на падение курса рубля в беседе с «Радио 1».
«Это действительно так. Набиуллина не голословно это утверждает, а обосновывает цифрами и сравнивает эту ситуацию с периодом прошлого года, когда рубль аномально укреплялся и ,наоборот, когда был жуткий профицит внешней торговли. Все это правда, но это не вся правда», — сказал Ракша.
Экономист утверждает, что баланс внешней торговли действительно дефицитен, однако на падение курса рубля действует еще несколько факторов.
«Если у вас общее количество товаров и услуг на рынке меньше, чем количество денег, за которое эти товары и услуги можно купить, то люди пытаются купить эти товары и услуги, заплатив за них любые деньги, поэтому происходит рост цен. За ростом цен следует рост инфляции, которая, в свою очередь, давит на курс», — сообщил Ракша.
Он также отметил, что Набиуллина пыталась опровергнуть, что Центробанк сознательно ослабляет рубль в интересах Минфина и бюджета.
«За счет падения рубля Минфин действительно частично закрывает дефицит бюджета, который в первом полугодии рос быстрее, чем ожидалось. Отсюда и берутся такие гипотезы», — заявил экономист.
По мнению Ракши, еще один фактор, который очень сложно измерить и который оказывает влияние на рубль — это фактор политической нестабильности.
«Во время короткого мятежа рубль рухнул и потом вернулся к домятежным значениям. Сразу после этих событий он начал скользить вниз. Политическая стабильность вернулась, но никто не понимает, что будет дальше. Это и есть политическая нестабильность, которая, в свою очередь, влияет на рубль», — отметил специалист.Политическая нестабильность оказывает воздействие на рубль оттоком капитала. Люди, которые не понимают, что будет завтра, пытаются захеджировать свои риски, перекладываясь из рубля в валюту. Ее достаточно просто купить, чтобы это повлияло на курс рубля.
Еще фактор – это выход иностранных компаний с российского рынка. Это регулируемый фактор, однако, по мнению Ракши, правительственная комиссия на данный момент не сильно играет в пользу рубля.
«Правительственная комиссия, судя по всему, разрешает иностранным компаниям покупать валюту в больших количествах. Это тоже давит на курс рубля. Ни один из факторов не намерен развернуться», — считает Ракша.
Экономист утверждает, что на данный момент для укрепления рубля нет никаких причин. Он также отмечает, что платежный баланс не изменится, если экспортные доходы, номинированные в валюте, не увеличатся.
«Единственное, что может случиться – это резкое сокращение импорта. Если это произойдет, то начнет действовать фактор предложения товаров на рынке», — сказал специалист.
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