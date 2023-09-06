Экономист Разуваев предрёк обвал доллара к Новому году

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Экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что уже к концу года курс доллара снизится до 75 рублей.
«Издание Bloomberg пишет, что под новый год доллар будет стоить по 85 рублей, и что такие значения курса останутся плюс-минус до весны. Вполне возможно! Но я не исключаю, что американская валюта может опуститься до значений 80, а то и 75 рублей. Ведь в связи с принятыми государством мерами и удешевлением доллара валютные спекулянты начнут фиксировать прибыль и сливать свои баксы», — высказал свое мнение в беседе с Общественной Службой Новостей Разуваев.
При этом, он отметил, что прогнозировать развитие рубля в сентябре сложно, поскольку его курс будет зависеть от ЦБ. Эксперт допустил, что Центробанк может увеличить ключевую ставку до 13%.
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