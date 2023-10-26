Экономист Разуваев: «Вероятность, что Набиуллину снимут с должности, нулевая»

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Экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев высказал предположение о том, что глава ЦБ Эльвира Набиуллин не лишиться своей должности, поскольку президент России Владимир Путин доверяет её профессиональным качествам и решениям.
«Вероятность, что Набиуллину снимут с должности, нулевая. Новости о её отставке появлялись с начала СВО. Тогда были стоп-торги на Мосбирже, курс доллар взлетел до 150 рублей, и Набиуллина якобы хотела уйти по собственному желанию. Но Владимир Владимирович ее не отпустил, поэтому сейчас тем более не стоит ждать резких изменений», — пояснил в беседе с NEWS.ru Разуваев.
Ранее первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что предстоящее заседание Центробанка по ключевой ставке будет определять развитие российского финансового рынка на будущий год — в этом смысле его можно сравнить по значимости с битвой при Ватерлоо.
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