Экономист Сакс: Расширение БРИКС нивелирует западные санкции

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Эконмические санкции Запада нарушают международное право. Однако расширение грядущее БРИКС окажет на них значительное влияние. Об этом заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
В беседе с РИА Новости ученый отметил, что западные санкции не смогут оказывать решающего влияния в ситуации, когда большинство стран мира, или хотя бы значительная часть государств, настроены против них. Страны БРИКС противодействуют методам экономического воздействия Запада, и это имеет огромное, даже решающее значение, добавил эксперт.
Джеффри Сакс также добавил, что санкции являются прямым нарушением международного права, поскольку решение о введении подобных мер в любом случае должно приниматься только при участии Организации Объединенных Наций.
На недавнем саммите в Йоханнесбурге (ЮАР) лидерами стран, входящих в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южноафриканская Республика), было принято решение лидеры направить официальное приглашение присоединиться к альянсу Аргентине, Египету, Ирану, Объединенным Арабским Эмиратам, Эфиопии и Саудовской Аравии.
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Джеффри Сакс также добавил, что санкции являются прямым нарушением международного права, поскольку решение о введении подобных мер в любом случае должно приниматься только при участии Организации Объединенных Наций.
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Александр Бойцов