Экономист Скалкин: США обернули дефолт в свою пользу

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Госдолг США обновил исторический максимум. За день показатель вырос на 275 млрд долларов и достиг 33,442 трлн долларов, что на 3% больше всей задолженности России.
Однако доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Владимир Скалкин отметил, что американский долг хоть и больше российского, но меньше в сравнении с другими странами. В беседе с «Радио 1» он отметил, что дефолт США не грозит, хотя бы потому что страна уже его объявила.
Скалкин подчеркнул, что а прошлом году экономика США сумели добиться профицита бюджета на 1,7 трлн долларов. Однако это сподвигло набрать ещё больше долгов.
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«Америка может объявить селективный дефолт какой-нибудь из стран, с которой у них есть разногласия. И этот дефолт уже был объявлен: антироссийские санкции и замораживание российских активов – это уже и есть дефолт, объявленный в сторону России. Получается, что Россия по этим ценным бумагам ничего не может получить. То есть дефолт в этом случае может быть использован как некое оружие, которое, по мнению американских деятелей политики, может и не повлиять на общее ухудшение экономической обстановки в стране», — заметил эксперт.
«На самом деле это не профицит, а частичное уменьшение дефицита. То есть дефицит был около трёх триллионов, а потом стал на 1,7 меньше. Казалось бы, мы можем ожидать, что в нормальных условиях это приведет к уменьшению долга, но не тут-то было. Дело в том, что раз американская экономика добивается уменьшения первичного дефицита на крупную сумму, то это для них является сигналом, искушением брать ещё больше в долг», — добавил Владимир Скалкин.Читайте также:
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Екатерина Шмакова