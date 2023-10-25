Экономист Суверов допустил снижение доллара до 90 рублей

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Доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов прокомментировал падение курса доллара до 93 рублей и отметил, что в дальнейшем возможно падение американской валюты до 90 рублей.
Также он перечислил основные факторы снижения доллара.
Ранее Аналитик Анатолий Трифонов высказал предположение о том, что в пятницу Центробанк может повысить ключевую ставку до 14-15%. При этом, по его мнению, повышение ставки на 100-200 базисных пунктов не окажет существенного влияния на курс рубля.
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«Во-первых, это понижение связано с высокими ценами на нефть. Во-вторых, с решением правительства об обязательной продаже экспортной валютной выручки», — объяснил в беседе с RT Суверов.
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Мелисса Тимофеева