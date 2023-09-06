Экономист Суверов назвал причины очередного роста доллара

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Инвестиционный стратег Сергей Суверов объяснил, что очередной рост курса доллара до 98 рублей вызван дефицитом валюты.
Также на такую ситуацию повлияли и отток капитала, и слабый сальдо по торговому балансу.
В этой связи специалист допустил, что Центробанк может в скором времени повысить ключевую ставку.
До этого Банк России в сентябре увеличит в 10 раз продажу иностранной валюты. Общий объём достигнет 150 млрд рублей. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Радио 1» объяснил это тем, что действия Центрального Банка решают лишь поверхностные проблемы экономики.
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В этой связи специалист допустил, что Центробанк может в скором времени повысить ключевую ставку.
«Поэтому, я думаю, курс может подорожать и дойти ближе к 100 рублям. Но потом рубль, спустя какое-то время, должен укрепиться и вернуться к 95 рублям», — добавил в беседе с RT Суверов.
До этого Банк России в сентябре увеличит в 10 раз продажу иностранной валюты. Общий объём достигнет 150 млрд рублей. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Радио 1» объяснил это тем, что действия Центрального Банка решают лишь поверхностные проблемы экономики.
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Мелисса Тимофеева