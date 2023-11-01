Экономист Церазов раскрыл, когда ждать самых высоких ставок по вкладам

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Экономист Константин Церазов рассказал, что сегодняшняя ситуация выглядит оптимальной для открытия банковского вклада. Вероятно, их доходность уже достигла пика, пишет «Прайм».
Банк России в ходе последнего заседания повысил ключевую ставку сразу на 2%. Так, очередное повышение стало маловероятным, отметил специалист.
Он добавил, что рост ключевой ставки также повышает и доходность по депозитам, в результате чего сбережения становятся более привлекательными, а кредиты «дорожают».
Кроме того, сказывается и значительное укрепление рубля к доллару — на 8,5% за последние 20 дней. Это также делает сбережения привлекательнее за счёт снижения инфляционных ожиданий россиян, заключил Церазов.
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Он добавил, что рост ключевой ставки также повышает и доходность по депозитам, в результате чего сбережения становятся более привлекательными, а кредиты «дорожают».
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Диана Аванесян