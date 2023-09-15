Экономист Ведута: Центробанк откинет экономику России в XVI век

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В пятницу, 15 сентября, Банк России объявит свое решение по ключевой ставке. Сейчас она находится на уровне 12%, но эксперты уверены, что Центробанк снова поднимет её минимум на 1 процентный пункт.
Как рассказала «Радио 1» заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени М.В. Ломоносова Елена Ведута как повышение, так и снижение ключевой ставки не поможет российской экономике.
По мнению эксперта, руководство страны пользуется неактуальными инструментами, которые откинут экономику России в XVI век.
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«С одной стороны, снижение даёт возможность предприятиям справляться с какими-то кредитами, которые они до этого взяли. Может быть, они не будут схлопываться, как это происходит при высокой процентной ставке. Но от того, что они не схлопывается, в страну всё равно не пойдёт развитие. Развитие предполагает, что мы начнём делать свои станки, узлы, нужные детали. Процентная ставка никак не может повлиять на то, чтобы в нашей стране появился нужный станок, который необходим предприятию для развития своего производства», — сказала Ведута.
«Что бы Центробанк не делал с ключевой ставкой, это никоим образом не повлияет позитивно на развитие экономики в сторону улучшения жизни нашей страны. Это старые инструменты регулирования экономики на уровне XVI века. Страна, которая умела планировать развитие экономики, и у неё это получалось, отказалась от передового инструмента в пользу инструмента XVI века. Поэтому сейчас мы идём в XVI век», — добавила Ведута.Читайте также:
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Екатерина Шмакова