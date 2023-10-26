Экономист Виноградов: Вкладчикам с доходом выше 130 тыс. руб. надо уплатить налог

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов заявил, что необходимость заплатить налог на вклады за 2023 год возникнет у налогоплательщиков, получивших более 130 тысяч рублей по всем банковским счетам. Об этом пишет «Прайм».