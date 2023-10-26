Экономист Виноградов: Вкладчикам с доходом выше 130 тыс. руб. надо уплатить налог

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Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов заявил, что необходимость заплатить налог на вклады за 2023 год возникнет у налогоплательщиков, получивших более 130 тысяч рублей по всем банковским счетам. Об этом пишет «Прайм».
Виноградов уточнил, что при расчёте налогов на вклады берут максимальную ключевую ставку в ЦБ РФ и умножают на один миллион рублей. Отмечается, что сегодня самый большой размер ставки составлял 13%. Если до конца 2023 года Банк России не повысит ставку, то размер необлагаемого дохода не будет расти. В противном случае сумма процентных поступлений, при которых уплачивать налог не требуется, будет увеличена.
«Если годовой доход вкладчика по всем банковским счетам окажется ниже этой суммы, то за этот год платить налог не придется. Если превысит — ставка налога составит 13% от дохода», — цитирует агентство слова собеседника.
Налог по вкладам рассчитывает ФНС на основание данных, переданных банками. Оплатить налог необходимо до 1 декабря 2024 года.
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«Если годовой доход вкладчика по всем банковским счетам окажется ниже этой суммы, то за этот год платить налог не придется. Если превысит — ставка налога составит 13% от дохода», — цитирует агентство слова собеседника.
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Диана Аванесян