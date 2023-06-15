Экономист Языкова рассказала, что может подорвать доверие к доллару

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«Сейчас целый ряд стран, таких как Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн сообщили, что рассматривают возможность присоединиться к БРИКС, в рамках которой звучали предложения об общей бразильско-аргентинской валюте. Это может стать ещё одним небольшим шагом навстречу ослабления влияния доллара», – добавила в беседе с RuNews24.ru Языкова.
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что антироссийские санкции мотивируют страны искать альтернативные доллару инструменты взаиморасчётов. Йеллен добавила, что в настоящее время для большинства стран не существует значимых путей обхода доллара как резервной валюты.