Экономист Юденков объяснил рост курса доллара

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«Толчком к изменению ситуации послужили события конца весны — начала лета, когда вдруг неожиданно с нашего рынка стали уходить иностранные компании и забирать свою долю в валюте. В результате доллар начал расти», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Юденков.
Эксперт напомнил, что в основе рубля по-прежнему лежит экспортная выручка от нефти и газа, что также сказывается на курсе российской валюты.
«Среди факторов, ослабляющих рубль, есть и временные факторы, и психологические. Поэтому мой прогноз — рубль будет меньше 100. Хотя сейчас многие считают, что раз уж рубль пробил планку в 100, то там и останется. А я вот всё же, хоть и не экономист, считаю, что он уйдёт на чуть меньше 100», — отметил в беседе с «Царьградом» Макров.
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