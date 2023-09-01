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Экономист Юденков: Роль доллара в мировой экономике стабильно снижается

01 сентября 2023, 22:05
Фото: istockphoto/Pineapple Studio

Фото: istockphoto/Pineapple Studio

Американский доллар является мировой валютой уже около ста лет, однако в последнее время наблюдается плавная тенденция к снижению его роли в международной торговле. Об этом заявил профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС, экономист Юрий Юденков.

В беседе с изданием «Лента.ру» ученый отметил, что это может свидетельствовать о том, что естественный срок жизни этой валюты подходит к концу. По словам эксперта, все мировые валюты существуют примерно по сто лет. То, что время доллара подходит к концу, является объективным фактором. Ему на смену может прийти, например, юань, однако китайцы не слишком торопятся продвигаться в этом направлении.

Экономист также добавил, что сегодня доллар уже далеко не так устойчив, как ранее, поэтом вполне естественным шагом видится уход целого ряда мировых экономик в этой валюте. В частности, это происходит из-за того, что дедолларизацией занялась Россия. Некоторые другие страны также начали производить расчеты в национальных валютах. Не добавляет устойчивости американской валюте и внушительный внешний долг США, сказал Юденков в заключение.

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#сша
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#доллар
#страны
#уход
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Подмосковный производитель упаковки запустил предприятие в индустриальном парке «Есипово»
01 сентября 2023, 22:26

Фото: Мининвест МО

В индустриальном парке «Есипово» запустили производство упаковочных материалов, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Выпуск стретч-пленки начала компания «Барса групп» в комплексе «Индастриал сити», созданном в формате «Подмосковье индастриал».
Объём инвестиций в проект превысит 200 млн рублей. Производственную площадку размером 1,3 тыс кв м инвестор приобрёл с помощью госупрограммы «Промышленная ипотека». Компания получила льготный кредит на 65 млн рублей.
 
Предприятие выполняет полный комплекс работ по производству упаковочных материалов от переработки сырья до поставки готовой продукции. В ассортименте компании – десятки наименований упаковочной продукции: пакеты, мешки, клейкие ленты, гофрокартон, этикетки и многое другое. 
 
Управляющей компанией индустриального парка «Есипово» является Корпорация развития Московской области. 

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#индустриальный парк
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#есипово
#экономика
#московская область
#подмосковье
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Экономист Холод объяснил необходимость высокой ключевой ставки
01 сентября 2023, 20:30

Фото: istockphoto.com/Liubomyr Vorona

Доктор экономических наук Леонид Холод заявил, что высокая ключевая ставка способна сдержать инфляцию и ослабление рубля.
«Повышение ключевой ставки делается для того, чтобы ограничить приток рублей от эмиссионного центра. Так создается недостаток рублей по отношению ко всему тому, чему они противостоят: валютам и товарам. Высокая учетная ставка более или менее сдерживает инфляцию и рост курса валют. Таким путём происходит балансировка спроса и предложения на рынке рублей», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Холод.

При этом, по его мнению, сейчас следует сохранить тот уровень ключевой ставки, который есть, поскольку курсы валют более или менее стабилизировались, а взрывов инфляции не наблюдается.

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#россия
#центробанк
#ставка
#экономика
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Россиянам рассказали, как правильно вести финансовый учёт
Финансовый советник Родин: Надо контролировать свои расходы
01 сентября 2023, 18:30

Фото: istockphoto.com/Fascinadora

Финансовый советник Алексей Родин назвал методы ведения финансового учёта, отметив, что в первую очередь необходимо научиться контролировать свои расходы.
Он отметил, что вести свои финансовые расходы могут помочь мобильные приложения и приложения банков, учёт в таблицах Excel, а также обычный учёт «в тетрадке».

Следующим шагом является оптимизация расходов. Как отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Родин, необходимо проанализировать свои расходы и исключить те, которые не являются обязательными.

Кроме того, можно составить подробный план трат на следующий месяц, поставив при этом ограничения на определённые суммы или по каким-либо категориям товаров.

Специалист подчеркнул, что подобные меры позволят прийти к финансовой независимости, сформировав капитал на будущее.

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#будущее
#расходы
#план
#финансы
#экономика
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Доцент Белянчикова: Россиянам с долговой нагрузкой от 50% будут реже выдавать кредиты
01 сентября 2023, 18:03

Фото: istockphoto.com/prim91

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова заявила, что теперь банки будут реже выдавать кредиты россиянам, у которых имеется долговая нагрузка более 50%.
Она уточнила, что в данном случае речь будет идти именно о тех, кто отдаёт на погашение займа более половины ежемесячного своего дохода.

«Прежде меры касались лишь клиентов с предельно высокой долговой нагрузкой — выше 80%, сейчас они касаются всех заёмщиков с показателем долговой нагрузки от 50%. Банки станут чаще воздерживаться от кредитования последних», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Белянчикова.

Специалист добавила, что подобные меры способствуют повышению устойчивости банковских структур.

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#банки
#меры
#кредиты
#заём
#экономика
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Набиуллина: Центробанк допускает различные варианты изменения ключевой ставки
01 сентября 2023, 15:30

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Центробанк России допускает как сохранение текущего значения ключевой ставки, так и его повышение. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в кулуарах конференции «10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра».
В ходе внепланового заседания совета директоров 15 августа Банк России повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта — с 8,5 до 12 процентов годовых. Как объяснила глава ЦБ, это было сделано из-за эскалации рисков для инфляции. Что касается снижения ключевой процентной ставки, то оно маловероятно. Эльвира Набиуллина пояснила, что оно возможно только при стабильном снижении темпов роста цен, чего в настоящее время не наблюдается.

Повышение ключевой ставки для достижения цели по инфляции в 2024 году 4% возможно. Но решение о целесообразности такого повышения будет приниматься позже, на основании данных о возрастании либо смягчении проинфляционных рисков, заключила председатель Центробанка России.

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#банк
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#цб
#инфляция
#ключевая ставка
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Минфин выступил за более жесткий валютный контроль
Минфин России выступил за ужесточение валютного контроля
01 сентября 2023, 15:15

Фото: iStock/Nikolay Evsyukov

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ведомство выступает за более жесткий валютный контроль в текущей экономической ситуации. Об этом он заявил в ходе конференции «10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра».
По словам министра, ведомство ведет дискуссии по вопросам ужесточения валютного контроля с главным финансовым регулятором страны.  Силуанов отметил, что либеральная позиция Центрального банка обсуждается и рано или поздно будет принято единое решение.

Он также добавил, что дискуссия состоит в различии взглядов на ситуацию, в которой ранее ЦБ придерживался более жестких взглядов, а теперь наоборот, за ужесточение валютного контроля выступает Минфин.    

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#экономика
#страны
#минфин
#рф
#цб
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Spiegel: Около половины населения Германии опасается краха экономики страны
01 сентября 2023, 14:37

Фото: istockphoto/photosvit

Порядка 50% населения Германии выразили крайнее сомнение, что при нынешней власти страна сможет сохранить позиции одной из ведущих мировых эконмик. Этот показатель намного превышает прошлогодние данные, когда лишь 30% немцев выражали подобные опасения.
Такие данные приводит журнал Spiegel, основываясь на исследовании, проведенном Институтом демоскопии Алленсбах. Согласно опросу, 58% людей, занимающих руководящие должности, считают, что Германия уже пережила период своего расцвета и далее возможен только спад. Процент тех, кто верит в устойчивость страны, снизился до 31%, что на 17% ниже, чем было год назад.

Показательно, что 55% респондентов считают, что политика правительства ослабляет экономику страны, и только 10% считают, что действия властей оказывают на нее положительное влияние. Среди опрошенных 76% опасаются, что удорожание электроэнергии приведет к деиндустриализации страны. Наконец, 68% немцев считают, что промышленность Германии имеет устойчивую тенденцию к ослаблению.

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#данные
#страны
#германия
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Инвестор Сидоров спрогнозировал цену нефти на уровне $89-92 за баррель
01 сентября 2023, 14:03

Фото: istockphoto.com/3DSculptor

Частный инвестор Фёдор Сидоров заявил, что на следующей неделе стоимость нефти будет варьироваться в районе $89-92 за баррель на следующей неделе.
«С учётом того, что уже ходили разговоры о продлении Россией сокращения нефтяного экспорта на октябрь, это приведёт к кратковременному росту котировок. Если сейчас Brent торгуется на уровне $87,2 за баррель, то в ближайшую неделюбудут котировки $89-92 за баррель», — прокомментировал в беседе с RT Сидоров.

А директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий Вячеслав Кулагин отметил, что решение России и Саудовской Аравии о сокращении поставок нефти на мировой рынок говорит о том, что они координируют между собой эти действия, подстраивая свою политику под существующую ситуацию.

«У России нестандартная ситуация, связанная с тем, что сейчас статистика закрыта. Если раньше мы говорили по добыче, то теперь это просто сложно отслеживать. И вот здесь уже есть такая договорённость, что это будет показываться именно по объёмам экспорта, что, в общем-то, и происходит. То есть это ещё раз подчёркивает, что механизм ОПЕК+ работает и что координация между странами идёт», — отметил в беседе с «Царьградом» Кулагин.

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#россия
#экспорт
#нефть
#экономика
#цена
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Financial Times: Европейский медный гигант столкнулся с беспрецедентной кражей сырья со склада
01 сентября 2023, 13:44

Фото: istockphoto/FabrikaCr

Немецкий концерн Aurubis AG, крупнейший в Европе производитель меди, стал жертвой масштабной кражи сырья со складов. Ущерб компании от хищений может составить несколько сот миллионов евро.
Аудиторы концерна обнаружили существенное расхождение в данных отчетности и фактическими запасами сырья на складах компании в Гамбурге. Когда были выявлены признаки серьезной нехватки дорогостоящего металла, руководство Aurubis AG обратилось в полицию и начало инвентаризацию, сообщает издание Financial Times.

В июне компания уже сообщала о том, что ей пришлось столкнуться с преступной деятельностью. Менеджеры призывали тогда полицию начать расследование в отношении нескольких своих бывших и действующих сотрудников и подрядчиков по поводу кражи промежуточной продукции металлопроката. Пока не сообщается, связаны ли оба случая между собой. Однако известно, что убытки столь значительны, что компания не сумеет достичь прогнозируемых показателей прибыли по итогам года.

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