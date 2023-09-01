Экономист Юденков: Роль доллара в мировой экономике стабильно снижается

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Американский доллар является мировой валютой уже около ста лет, однако в последнее время наблюдается плавная тенденция к снижению его роли в международной торговле. Об этом заявил профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС, экономист Юрий Юденков.
Экономист также добавил, что сегодня доллар уже далеко не так устойчив, как ранее, поэтом вполне естественным шагом видится уход целого ряда мировых экономик в этой валюте. В частности, это происходит из-за того, что дедолларизацией занялась Россия. Некоторые другие страны также начали производить расчеты в национальных валютах. Не добавляет устойчивости американской валюте и внушительный внешний долг США, сказал Юденков в заключение.
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Александр Бойцов