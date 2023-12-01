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Экономист Зубец: Крупный бизнес начал кампанию против финансовых властей России

01 декабря 2023, 09:43
Фото: IStock/Vladislav Zolotov

Фото: IStock/Vladislav Zolotov

Председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин подверг критике работу Министерства финансов и Банка России. Он отметил ошибки ведомства, которые спровоцировали кризис на внутреннем рынке топлива, а также указал на ненадёжные маршруты исполнения трансграничных платежей в различных валютах, которые сформировал ЦБ.
Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец уверен, что Сечин понимает положение экономики и пытается переложить ответственность на других участников процесса. В эфире программы «Он такой один на Радио 1 с Дмитрием Потапенко» экономист подчеркнул, что на запланированной на 1 декабря встрече с президентом Владимиром Путиным предприниматель будет пытаться защитить свой бизнес.
«Я не исключаю, что некий реверанс в сторону крупного бизнеса, потому что крупный бизнес должен получить сигнал, что о нём заботятся, и его не собираются стричь и раздевать в интересах пополнения бюджета. Вполне возможно по итогам этой встречи будет некий выговор в сторону финансистов», — сказал Зубец.

Экономист отметил, что ситуация похожа на направленную против финансистов кампанию. По мнению эксперта, в этом есть и политический подтекст.
«Это некая кампания, направленная против финансистов, и я не знаю, связана ли она с выборами, но некий политический подтекст в этом есть. Во-первых, это игра в перекладывание ответственности: кто заплатит за разбитую посуду? А во-вторых, это и политические игры с целью понять, кто будет определять финансовую политику в нашей стране. И к сожалению, все эти игры имеют небольшое отношение к реальности нашей экономики и к реальным интересам экономического развития. Но понятно, что эти игры мешают развитию нашей страны», — заключил он.
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В России ожидают всплеск банкротства в 2024 году
Экономисты ожидают волну банкротства физлиц в 2024 году
01 декабря 2023, 09:58

Фото: IStock/Chainarong Prasertthai

Объединенное кредитное бюро оценило количество потенциальных банкротов в России в 9,79 млн человек, их общая задолженность составляет 6,33 трлн рублей. Годом ранее таких заёмщиков было 8,81 млн с общей задолженностью 5,68 трлн рублей.
Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец отметил, что в следующем году Россию может накрыть новая волна банкротства, и при планировании следующего года финансовые власти опираются на эти риски. Об этом экономист рассказал в эфире программы «Он такой один на Радио 1 с Дмитрием Потапенко».
«За последнее время количество потенциальных банкротов среди физических лиц выросло, и это касается также предприятий. Такая тенденция испугала лиц, принимающих решение, потому что получить в следующем году волну банкротства – такая себе история», — отметил он.
Эксперт проекта «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта Александра Пожарская также согласилась с тем, что число банкротов в следующем году вырастет. По её мнению, это связано с закредитованностью населения и отсутствием страха перед процедурой банкротства.
«Увеличение банкротных заёмщиков конечно будет. От части это связано с тем, что людям становится сложнее справляться со своими обязательствами. Но больше банкротов становится потому, что институт банкротства перестает пугать граждан. Люди понимают, что это инструмент, с помощью которого в аварийной ситуации можно найти выход, реабилитироваться и заново начать свою историю на финансовом рынке», — добавила собеседница.
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#банкротство
#россия
#ипотека
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Банки оценили изменения среднего чека на поездки в такси после нового закона
01 декабря 2023, 09:41

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

В ноябре средний чек на поездку в такси в России снизился по сравнению с августом. Однако он оказался заметно выше, чем в ноябре 2022 года.
Рост стоимости поездок на такси за год составил по разным оценкам от 20% до 25%. Игроки рынка связывают это в первую очередь со значительным оттоком водителей, перешедших в другие сферы, передает «РБК». Также сказалось снижение количества мигрантов в отрасли, рост расходов на автомобили и их обслуживание, а также одновременный рост спроса на поездки в такси на 20%.

С 1 сентября в России вступили в силу новые требования к такси. Были созданы федеральная государственная информационная система (ФГИС) «Такси», а также три региональных реестра — автомобилей, перевозчиков и агрегаторов, которые должны передавать данные в указанную систему.

По словам представителей некоторых агрегаторов, на практике закон пока не заработал: не все регионы предоставили необходимые данные. Новые требования заставляют перевозчиков уходить в налоговую тень, а также отключаться от агрегатора и брать заказы «от бордюра» или через специальные чаты в мессенджерах. Это не дает возможности их отследить и гарантировать безопасность поездок.

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#поездки
#снижение
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Россиян освободят от комиссий при оплате ЖКУ к 2024 году
«Известия»: Россиян освободят от комиссий при оплате ЖКУ к 2024 году
01 декабря 2023, 04:43

Фото: Фотобанк Московской области

В России планируется принятие закона, предусматривающего отмену комиссии при оплате ЖКУ в кредитных организациях для физических лиц. Нововведения могут вступить в силу уже в начале 2024 года, пишут «Известия».
«Проект закона дорабатывался более трёх с половиной лет. Он может вступить в силу уже в начале 2024 года. По планам изменения помогут решить финансовую проблему социально незащищенных граждан при оплате ЖКУ», — рассказали в Госдуме.

Депутата отметили, что новый закон отменит комиссии при оплате ЖКУ в кредитных организациях, у платежных агентов или операторов почтовой связи физлицами.

Ранее законопроект поддержал президент России Владимир Путин. Министр финансов Антон Силуанов в свою очередь поддержал решение вынести этот вопрос на обсуждение.

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В России поставлен абсолютный рекорд по продажам смартфонов
«Известия»: Россия вышла на абсолютный рекорд по продажам смартфонов
01 декабря 2023, 04:31

Фото: istockphoto/Mustafa Kaya

Как сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка, продажи смартфонов в России достигли абсолютного рекорда — более 27 миллионов устройств были проданы с начала текущего года.
Данные сравнения говорят о значительном росте: за 11 месяцев предыдущего года было реализовано 22 миллиона смартфонов, а в 2021 году — 26 миллионов.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предполагает, что общее число проданных смартфонов к концу года составит 33,5–34 миллиона, что превысит предыдущие показатели. Муртазин также учитывает данные о сером импорте устройств.

Согласно генеральному директору TelecomDaily Денису Кускову, в стране произошло замедление покупательской активности. Однако россияне считают, что обстановка стабилизировалась, что побуждает их тратить средства на приобретение новых телефонов. По мнению Кускова, у некоторой части населения заметно выросла заработная плата, что также стимулирует их к покупкам.

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#россияне
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ЦБ РФ оценил рост продаж валюты экспортерами
Представитель ЦБ Данилова: Экспортеры увеличили продажи валюты в России на 36%
01 декабря 2023, 04:24

Фото: iStock/ipopba

Глава департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова заявила, что в октябре и ноябре крупнейшие российские экспортеры повысили продажи иностранной валюты в стране более чем на треть. Её слова цитирует пресс-служба Банка России.
«Чистые продажи иностранной валюты 29 крупнейшими экспортерами повысились в октябре на 36% относительно предыдущего месяца, до $12,5 млрд. С начала ноября чистые продажи уже превысили этот уровень», — проинформировала Данилова в ходе пресс-конференции по обзору финансовой стабильности.

Отмечается, что рост продаж валют экспортерами из РФ в совокупности с повышением ключевой ставки Центробанка способствовали укреплению курса рубля. Глава департамента добавила, что в дальнейшем ситуация будет напрямую зависеть от внешней торговли и динамики цен на нефть.

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#рф
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#валюта
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Стало известно о пройденном в России пике роста зарплат
РБК: пик роста зарплат в России был пройден
01 декабря 2023, 01:29

Фото: istockphoto/tuaindeed

В сентябре 2023 года темпы роста заработных плат в России замедлились: реальные доходы (с учетом инфляции) увеличились на 7,2% в годовом измерении, в то время как в августе этот показатель составлял 9,5%, пишет РБК.
Номинальные заработные платы, начисленные сотрудникам, увеличились на 13,6%, снизившись с 15,1% в предыдущем месяце. Уровень безработицы достиг исторического минимума и составил 2,9%, как с учетом сезонных изменений, так и без них.

Специалисты из ВНИИ труда Минтруда России отметили, что на российском рынке труда сформировалась устойчивая ситуация для соискателей работы. В производственных отраслях, строительстве, IT-секторе и логистике наблюдается повышенный спрос и соответственно высокие предложения по заработным платам.

Согласно прогнозу Минэкономразвития о социально-экономическом развитии на период с 2024 по 2026 годы, ожидается, что номинальные заработные платы будут увеличиваться в среднем на 7,7% ежегодно, а реальные доходы вырастут на 2,5%. Это предполагаемое увеличение доходов, в совокупности с общим ростом, предоставит уровень потребительской активности, считают в Минэкономразвития.

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#доходы
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Бразилия с 1 января 2024 года вступает в ОПЕК+
Новак: Бразилия с 1 января 2024 года вступает в ОПЕК+
01 декабря 2023, 00:01

Фото: iStock/Milton Rodney Buzon

Бразилия с 2024 года вступает в ОПЕК+, заявил вице-премьер РФ Александр Новак со ссылкой на бразильского министра энергетики Алешандри Сильвейра.
Так, со следующего года в ОПЕК войдут 24 государства, отметил Новак в интервью «России-24».

«Министр Бразилии подтвердил, что с 1 января 2024 года он вступает в наше партнерство ОПЕК , и таким образом будет уже 24 страны взаимодействовать по балансировке ситуации на рынке», — сказал вице-премьер.

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#министр
#интервью
#бразилия
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Страны ОПЕК+ договорились о дополнительных сокращениях добычи нефти
Новак: страны ОПЕК+ приняли решение о допсокращениях добычи нефти
30 ноября 2023, 21:51

Фото: iStock/zhengzaishuru

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что страны ОПЕК+, помимо России и Саудовской Аравии, приняли решение о дополнительных добровольных сокращениях добычи нефти суммарно на 700 тысяч баррелей в сутки. Об этом Новак сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
По словам вице-премьера, Саудовская Аравия подтвердила на первый квартал следующего года, что она сохранит добровольные сокращения на миллион баррелей в сутки.

Ранее Новак заявил, что Россия до конца 2023 года продолжит добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей ежесуточно. Он отметил, что в декабре будет проведён анализ рынка с целью принятия решения об углублении сокращения или увеличения производства нефти и нефтепродуктов.

Такая мера является дополнительной к добровольному сокращению добычи на 500 тысяч б/с, о котором российская сторона сообщила в апреле 2023 года. Сокращение будет действовать до конца 2024 года.

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#нефть
#экономика
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Подмосковные производители за год увеличили объём отгрузки товаров на 22,5%
30 ноября 2023, 20:23

Фото: Мининвест МО

Промышленные предприятия Московской области отгрузили с января по октябрь товаров собственного производства более чем на 4,4 трлн рублей. Такой статистикой поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Объём отгрузки промышленных товаров предприятиями Подмосковья за 10 месяцев этого года вырос на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении он превысил 4,4 трлн рублей. При этом более 88% продукции на сумму свыше 3,9 трлн рублей отгрузили предприятия обрабатывающей промышленности региона», – отметила Зиновьева.
В секторе обрабатывающей промышленности наибольший объем отгрузки пришёлся на пищевую промышленность (более 892 млрд рублей). Металлургические компании и предприятия по выпуску изделия из металла суммарно отгрузили товаров на 702 млрд рублей.

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