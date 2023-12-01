Экономист Зубец: Крупный бизнес начал кампанию против финансовых властей России

Фото: IStock/Vladislav Zolotov
Председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин подверг критике работу Министерства финансов и Банка России. Он отметил ошибки ведомства, которые спровоцировали кризис на внутреннем рынке топлива, а также указал на ненадёжные маршруты исполнения трансграничных платежей в различных валютах, которые сформировал ЦБ.
Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец уверен, что Сечин понимает положение экономики и пытается переложить ответственность на других участников процесса. В эфире программы «Он такой один на Радио 1 с Дмитрием Потапенко» экономист подчеркнул, что на запланированной на 1 декабря встрече с президентом Владимиром Путиным предприниматель будет пытаться защитить свой бизнес.
Экономист отметил, что ситуация похожа на направленную против финансистов кампанию. По мнению эксперта, в этом есть и политический подтекст.
Глава ЦБ Набиуллина готовится принять «супержёсткое» решение
ЦБ РФ оценил рост продаж валюты экспортерами
Конкуренция за сотрудников влияет на разгон инфляции в России
«Я не исключаю, что некий реверанс в сторону крупного бизнеса, потому что крупный бизнес должен получить сигнал, что о нём заботятся, и его не собираются стричь и раздевать в интересах пополнения бюджета. Вполне возможно по итогам этой встречи будет некий выговор в сторону финансистов», — сказал Зубец.
«Это некая кампания, направленная против финансистов, и я не знаю, связана ли она с выборами, но некий политический подтекст в этом есть. Во-первых, это игра в перекладывание ответственности: кто заплатит за разбитую посуду? А во-вторых, это и политические игры с целью понять, кто будет определять финансовую политику в нашей стране. И к сожалению, все эти игры имеют небольшое отношение к реальности нашей экономики и к реальным интересам экономического развития. Но понятно, что эти игры мешают развитию нашей страны», — заключил он.Читайте также:
Глава ЦБ Набиуллина готовится принять «супержёсткое» решение
ЦБ РФ оценил рост продаж валюты экспортерами
Конкуренция за сотрудников влияет на разгон инфляции в России
Екатерина Шмакова