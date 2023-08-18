Экономист Зубец назвал условия, при которых курс доллара снизится до 60 рублей

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Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что доллар снизится до 55-60 рублей в том случае, если Россия введет обязательную продажу валютной выручки, а цены на товары экспорта РФ увеличатся.
«Почему доллар в прошлом году упал до 60 рублей? Во-первых, правительство в феврале—марте ввело обязательную продажу валютной выручки. Экспортеры должны были привозить сюда свои заработки и продавать их на валютном рынке. Во-вторых, резко подскочили цены на нефть и весь экспорт РФ. Валюты стало огромное количество. Благодаря тому, что действовало требование обязательной продажи валютной выручки, она попала на рынок», — цитирует URA.RU слова эксперта.
Он отметил, что в настоящее время отсутствует правило обязательной продажи, хотя оно и выносилось на обсуждение. Кроме того, на внешнем рынке нет цен, которые были зафиксированы в 2022 году.
«Нефть $200 за баррель сейчас не стоит. Если нефть подорожает и будет введено правило продажи валютной выручки, то мы снова увидим 55-60 рублей за доллар. Но так как нет ни того, ни другого, то не увидим», — пояснил Зубец.
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