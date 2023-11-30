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Экономист Зубец объяснил идею Росстата о методике отслеживания числа пенсионеров

30 ноября 2023, 13:26
Фото: iStock/Denis Vostrikov

Фото: iStock/Denis Vostrikov

30 ноября доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в интервью агентству «Прайм» заявил, что с 1 декабря Росстат изменит систему наблюдения за суммами пенсионных выплат и численностью людей пенсионного возраста.

В чём заключается смысл этой инициативы и как она будет работать рассказал корреспонденту «Радио 1» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец.

«Я вполне допускаю, что это некий процесс взаимодействия между Росстатом и пенсионным фондом по сбору информации и по объему денег, которые они получают», - прокомментировал инициативу Зубец.

Экономист Гиринский объяснил, как с 1 декабря пересчитают пенсионеров и их доход
Экономист Гиринский объяснил, как с 1 декабря пересчитают пенсионеров и их доход

По его словам, у столь огромного фонда, как пенсионный, могут быть проблемы со сбором и анализом информации. Вполне возможно, что таким образом этот недочёт решили устранить.

Однако, у Зубца есть и другая теория на этот счёт.

«Вторая история, которая здесь может возникнуть, состоит в том, что есть подозрения, что большое количество пенсионеров работают без оформления занятости. То есть, у нас есть пенсионеры, которые не работают формально, есть пенсионеры, которые работают и у них есть трудовой договор с работодателем, а есть люди, которые, будучи пенсионерами работают в серую или в черную», - объяснил эксперт.

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Экономист считает, что Росстат мог запланировать собрать более точную отчётность о реальных доходах граждан пенсионного возраста.

«Каждая вторая консьержка в России – это пенсионерка, которая получает деньги и далеко не всегда это легальная выплата через кассу с налогами», - в завершении подметил Зубец.

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#пенсионеры
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#рф
#экономика
#работа
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Конкуренция за сотрудников влияет на разгон инфляции в России
30 ноября 2023, 13:38

Фото: istockphoto/Valeriya

Треть отечественных компаний малого и среднего бизнеса в нынешнем году повысили цены на свою продукцию.
Это было сделано для того, чтобы компенсировать возрастающие затраты на персонал, пишет газета «Известия», ссылаясь на исследование банка ПСБ и «Опоры России».

Согласно опросу, проведенному в октябре, примерно 55% МСП подняли цены за минувшие 3 месяца. И только 27% назвали причиной рост расходов на фонд оплаты труда, который возник из-за дефицита кадров. Проблема особенно остро отзывается в сферах услуг и производства.

По данным Superjob, многие компании в 2023 году повысили или только планируют повысить зарплаты сотрудникам. Это происходит в условиях жесткой конкуренции за кадры на фоне низкого уровня безработицы.

По данным экспертов, неконтролируемый рост зарплат приводит к повышению цен. Здесь срабатывает принцип домино, затрагивая все экономические отрасли. При этом прямой связи между зарплатами и инфляцией нет: россияне по-разному расходуют дополнительный доход.

Ранее член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в 2026 и 2027 годах пенсия будет проиндексирована дважды.

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#россия
#инфляция
#новости
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Андрей Воробьёв обсудил с послом перспективы сотрудничества с Республикой Беларусь
30 ноября 2023, 12:10

Фото: Антон Чернов

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и посол Республики Беларусь в РФ Дмитрий Крутой обсудили перспективы сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
На встрече также обсудили визит губернатора в Минск.

«По приглашению Александра Григорьевича мы планируем посетить Минск, где на высшем уровне обсудим весь комплекс нашего двустороннего сотрудничества. С Беларусью нас связывают добрые, теплые отношения.  Нам хочется поближе познакомиться с местными промышленными предприятиями, особенно с теми, которые проявляют интерес к работе в Московской области. Впрочем, и наши областные компании активно развиваются на белорусском рынке<…>», - поделился Андрей Воробьёв.

Также губернатор отметил, что товарооборот Подмосковья за прошедшие 5 лет с 2,2 млрд долларов увеличился до более чем 5 млрд.

«Московская область для Беларуси является номером один из всех российских регионов. У нас самый высокий товарооборот -  плюс 27% в прошлом году, самое большое количество кооперационных проектов. Более 120 компаний с белорусским капиталом работают на территории Подмосковья. <…> В повестке появился ряд инвестиционных предложений из других отраслей, кроме классических, в которых мы сегодня работаем»,- подчеркнул Дмитрий Крутой.

Стоит отметить, что Республика Беларусь является главным партнером Московской области по экспорту и одним из основных торгово-экономических партнеров.

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#московская область
#подмосковье
#губернатор
#белоруссия
#андрей воробьёв
#александр лукашенко
#комплекс
#компании
#отношения
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«CПБ биржа» намерена вернуть заблокированные США активы клиентов
Сердюков: «CПБ Биржа» намерена получить разрешение Минфина США на вывод активов
30 ноября 2023, 10:36

Фото: iStock/ipopba

Генеральный директор «СПБ Биржи» Евгений Сердюков сообщил, что «CПБ биржа» рассчитывает получить разрешение Минфина США на вывод клиентских активов. Об этом Сердюков заявил в видеообращении в телеграм-канале биржи.
По словам гендиректора, разрабатываются несколько разных сценариев разблокировки клиентских активов. Сердюков отметил, что основная стратегия «СПБ Биржи» заключается во  взаимодействии с Управлением по контролю за иностранными активами США.

Он также добавил, что «СПБ Биржа» рассчитывает на согласование процедуры и получения разрешения OFAC на вывод активов в полном объеме. Сердюков подчеркнул, что приблизительные сроки будут опубликованы на официальном сайте «СПБ биржи».

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#сша
#президент
#биржа
#россия
#финансы
#минфин
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Путин рассказал, из-за чего скоро будет плакать Силуанов
Путин сказал, что Силуанов будет плакать, узнав о дополнительных расходах
30 ноября 2023, 09:41

Фото: сайт Кремля

Президента РФ Владимира Путина попросили рассмотреть возможность расширения функционала «Менделеевской карты» по аналогии с «Пушкинской картой».
Путин ответил, что в первом случае расходы ложатся на плечи компаний, а «Пушкинская карта» финансируется бюджетом, пишет ТАСС. 

По словам президента, в уже принятый бюджет на три года внести дополнительные расходы «наверное, будет непросто». 

«Но идея сама по себе хорошая. Механизм простой - деньги на стол надо. [Министру финансов Антону] Силуанову сказать: «Давай деньги». Он сейчас будет плакать: «Денег нету», - сказал Владимир Путин.
Ранее Владимир Путин заявил, что граждане ФРГ согласились с финансированием Украины из-за отсутствия у Германии суверенитета. Об этом пишет РИА Новости. Путин напомнил, что немцы согласились с закрытием газопровода, который поставлял газ через Польшу из Российский Федерации. По словам Путина, Киев получает деньги от Европы, в том числе из Германии, на вооружение, пенсии, зарплаты и соцвыплаты.

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#антон силуанов
#россия
#наука
#бюджет
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Россиян предупредили о ликвидации всех ИП
Депутат Госдумы Кирьянов предупредил о ликвидации всех ИП в России
30 ноября 2023, 06:51

Фото: iStock/hirun

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов заявил, что эксперимент по введению налога для самозанятых в РФ может привести к ликвидации формы ведения бизнеса, известной как ИП. Об этом пишет URA.RU.
По словам специалиста, в 2029 году будет проведена оценка результатов эксперимента, которая может стать определяющей для индивидуальных предпринимателей. Кирьянов отметил, что ИП, как форма ведения бизнеса и налогообложения, устарела. Сейчас она остаётся актуальной только для налогоплательщиков, которые занимаются малым и микробизнесом.

Депутат пояснил, что при успешной оценке эксперимента по введению налога для самозанятых, индивидуальным предпринимателям придётся выбрать другие способы налогообложения. В свою очередь самозанятые могут продолжать работать на себя, при отсутствии планов масштабировать бизнес.

Сейчас ставки налога для самозанятых составляют 4% для физлиц, или 6% для ИП и юридических лиц. Предприятия с общим налоговым режимом должны уплачивать в бюджет 20% от дохода. Отмечается, что 3% сборов получает федеральный бюджет, ещё 17% — бюджет субъекта. Российские регионы наделены правом понижать налоговую ставку, однако она не должна быть ниже 12,5%.

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#бизнес
#бюджет
#самозанятые
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#россия
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#налоги
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Экономист Гиринский объяснил, как с 1 декабря пересчитают пенсионеров и их доход
30 ноября 2023, 01:50

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский заявил, что с 1 декабря Росстат усовершенствует методику статистического учета пенсионеров и их доходов. Об этом пишет «Прайм».
Специалист напомнил, что приказ Росстата, подписанный в середине ноября, регламентирует ряд форм учёта данных. В частности, это «N94 Пенсии» — краткая форма, «Пенсии-Н», содержащая информацию о неработающих пенсионерах, а также «94 Пенсии-Р», в которой содержатся данные о работающих пенсионерах.

«Обновления позволят точнее оценить нагрузку по пенсионным выплатам в рамках макроэкономической модели, а также в региональном разрезе», — цитирует агентство слова собеседника.

Так, на основании этих данных становится возможным более точно рассчитать индексацию пенсий в отдельных регионах.

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#индексация
#законы
#россия
#пенсионеры
#экономика
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Сечин раскритиковал налоговую политику Минфина
Глава Роснефти Сечин раскритиковал налоговую политику Минфина
30 ноября 2023, 00:47

Фото: сайт Кремля

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что кризис на российском топливном рынке, вынудивший правительство ввести временный запрет на экспорт нефтепродуктов, был вызван неправильными шагами в налоговой политике государства. Об этом говорится в пресс-релизе «Роснефти».
«Большое влияние на деятельность компании оказывает постоянное изменение системы налогообложения отрасли», — цитируются слова главы компании в пресс-релизе за январь-сентябрь.

По мнению Сечина, кризис на внутреннем рынке топлива в августе — сентябре 2023 года был спровоцирован непроработанным решением по сокращению демпфера. Уточняется, что речь идёт о сокращении с сентября демпфера за топливо вдвое, который уже с октября при этом было решено вернуть к прежнему объёму.

«В частности, предусмотрено экономически не обоснованное снижение прогнозных дифференциалов цены российской нефти к цене на нефть сорта Brent. При этом, продолжая применять для налогообложения нерелевантный для РФ ценовой индикатор (котировку Brent), финансовое ведомство игнорирует фундаментальные изменения условий работы нефтяной отрасли страны: формирование новых направлений поставок российской нефти и подходов к ее ценообразованию», — подчеркнул Игорь Сечин.

Глава «Роснефти» добавил, что для налоговых целей хотят прибегнуть к виртуальным затратам на фрахт для более не существующих маршрутов поставки в Европу нефти из России без учёта логистических издержек, конверсионных расходов, затрат на страхование и процентных платежей по кредитам.

«Все это существенно затрудняет долгосрочное планирование инвестиций и дальнейшую реализацию уже начатых проектов», — цитирует «Роснефть» слова Сечина.

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#россия
#топливо
#страхование
#курс
#нефть
#цены
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#поставки
#рф
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Сотрудничество России и Африки обсудили на панельной дискуссии в Сочи
29 ноября 2023, 17:38

Фото: пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области

Панельная дискуссия «Россия-Африка: наука и образование в целях развития» состоялась во второй день работы III Конгресса молодых ученых. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.
В рамках форума участниками были подняты вопросы о научно-образовательном сотрудничестве России и Африки. На дискуссии обсудили школьное и высшее образование, различные инструменты международного сотрудничества,а также смогли подготовить конкретные примеры взаимодействия в области технических, сельскохозяйственных и геологоразведочных наук стран.

«Тема сотрудничества с Российской Федерацией для нас чрезвычайно важна. Мы воспринимает Россию как успешное государство и наследницу Советского Союза. Многие на африканском континенте ожидают от Российской Федерации продолжения тех начинаний, которые были заложены Советским Союзом в части помощи африканскому континенту в области образования и, в частности, в развитии кадров. Это критически важные задачи, и мы с нетерпением ждем продолжения этого исторического сотрудничества», — отметил на ВСК экс-президент Южно-Африканской Республики Табо Мбеки.

Кроме этого, ​он также добавил, что приоритетным направлениями ​сотрудничества являются привлечение иностранных школьников к участию в российских олимпиадах, победители которых смогут рассчитывать на льготы при поступлении в российские ВУЗы и целевая подготовка иностранных кадров в России, а также расширение международной академической активности.

Стоит отметить, что конгресс проходит с 28 по 30 ноября 2023 года на федеральной территории «Сириус». 

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#африка
#форум
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В Подмосковье стартовало строительство производства алюминиевой проволоки
29 ноября 2023, 17:23

Фото: Мининвест МО

Производитель проволоки из алюминия начал строительство нового производственного корпуса в городском округе Протвино, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Опытный завод «Авиаль» наладит на предприятии изготовление полуфабрикатов для сварки, авиационных заклёпок и проволоки для изготовления шипов зимней резины.
«Предприятие выпускает 20 тонн сварочных материалов в месяц, а после ввода новой производственной площадки увеличит мощности в пять раз. В рамках инвестпроекта будет запущено два производственных корпуса. Завершить строительство и ввести в эксплуатацию первый планируется в IV квартале следующего года. Объём инвестиций превысит 200 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На новом предприятии, по её словам, будет создано не менее 50 рабочих мест. 

Продукция компании «Авиаль» применяется везде, где нужна сварка алюминиевых конструкций – от авиации и судостроения до изготовления шипов для зимних колёс. Расширение производства позволит заводу занять нишу, в которой ещё недавно монополистами были производители проволоки из Германии, Финляндии и Франции.

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