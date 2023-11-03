Экономист Зубец объяснил, как Советский Союз поможет нарастить ВВП России

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Президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика развивается стабильно и предсказуемо. За девять месяцев этого года ВВП страны вырос на 2,8% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, сообщил президент на совещании по экономике. В том числе в августе и сентябре этот показатель прибавил по 5%.
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