Экономист Зубец предупредил об опасности кредитной амнистии для семей с детьми

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В России предлагают ввести кредитную амнистию для семей с детьми. С такой идеей выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она уже направила предложение премьер-министру Михаилу Мишустину.
Однако в такой ситуации есть риск, что семьи с детьми будут набирать кредиты ради амнистии. Об этом «Радио 1» рассказал директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
Депутат Лантратова в своём обращении также подчеркнула, что необходимость идеи обосновывается стагнацией реальных доходов и инфляцией, что может ослабить финансовое положение россиян. Однако по словам эксперта, экономическая обстановка в стране устойчивая.
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«Банки будут закладывать в кредиты для всех людей более высокий уровень невозврата, это будет приводить к тому, что семьям с детьми кредиты выдавать не будут. Общая стоимость кредита будет расти, потому что банки будут размазывать потенциальный ущерб от группы заёмщиков с детьми на всех остальных. За всех якобы несчастных семей с детьми будет платить вся страна, что неправильно, — каждый должен платить за себя», — отметил экономист.
«Сейчас доходы населения растут: у нас наблюдается рост реальных доходов населения и рост реальных зарплат, инфляция в стране – чуть больше семи процентов в пересчёте на год, а это немного. Ситуация в стране более или менее устойчивая, несмотря на пляски с базовой ставкой ЦБ. Я не вижу оснований прощать кредиты крупным группам просто потому, что у них есть дети», — заметил Алексей Зубец.Читайте также:
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Екатерина Шмакова