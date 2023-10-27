Экономист Зубец рекомендовал россиянкам найти богатого мужа или обучиться новой профессии

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Средняя зарплата в России может вырасти до 13% по итогам этого года. Такой прогноз сделали в министерстве труда. Об этом сообщила замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.
Однако директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец в эфире «Радио 1», что реальный рост зарплат россиян будет на уровне трёх-пяти процентов. Всё дело в инфляции, которая «отбирает» часть повышения.
К профессиям с высокими зарплатами экономист также отнёс банковский сектор, нефтяной бизнес и военную службу. Однако он подчеркнул, что это в основном мужские направления.
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«Если предполагать, что инфляция у нас в этом году будет семь с половиной или восемь процентов, то от 13 процентов нужно вычесть восемь, и тогда у нас останется только пять. То есть реальный рост зарплат россиян составит, по нашим оценкам, которые мы делали ещё в начале года, от трёх до пяти процентов <…> Но опять же надо понимать, что получат повышение не все, потому что есть отрасли, где рост зарплат есть, и он большой, это военные производства, а есть деревообрабатывающий комплекс, где зарплаты вообще падают», — сказал Алексей Зубец.
«Девушкам нужно, наверное, удачно выйти замуж и быть поскромнее. Искать не того, кто зарабатывает миллионы, а у кого зарплата хотя бы 200-300 тысяч. Это тоже неплохо, — отметил он. — Но вообще можно и переобучиться на востребованную профессию».Читайте также:
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Екатерина Шмакова