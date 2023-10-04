Экономист Зубец заявил, что у россиян пропал страх лишиться денег

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Объём наличных денег у россиян в сентябре сократился впервые за полтора года. По данным Центробанка, показатель стал меньше на 21,6 млрд рублей.
Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец уверен, что это связано с ростом ставок по депозитам и отсутствием страха потерять свои деньги. Об этом он рассказал «Радио 1».
Эксперт подчеркнул, что страх связан со спецоперацией, возможными катастрофами и плохими новостями.
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«Главная причина, по которой люди вытаскивали деньги из банков, – это опасения, что в стране произведёт что-то, из-за чего люди лишатся своих денег. А так как народ стал успокаиваться, деньги пошли назад в банки. Также этому способствовал рост депозитных ставок», — сказал Зубец.
«Люди боятся каких-то плохих новостей со спецоперации, так как оттуда новости идут благоприятные. Никаких катастроф не происходит, зарплаты растут, экономика увеличивается, ну и зачем тогда держать деньги под подушкой? Обычно люди хранят деньги дома на случай какого-то бедствия», — отметил экономист.Читайте также:
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Екатерина Шмакова