Экономист Зубец: Рубль снова упадёт после выборов президента в 2024 году

Фото: Istock/Valeriya
Впервые с 12 сентября доллар на Московкой бирже опустился ниже 94 рублей. Утром 24 октября валюта торговалась на уровне 93,93 рублей. Директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец назвал несколько причин падения доллара в беседе с «Радио 1».
По мнению экономиста, укрепление рубля – часть предвыборной президентской кампании. Так, до весны 2024 года доллар может держаться на уровне 85 рублей, однако уже к середине следующего года он вернётся к показателям 100 рублей.
Однако у рубля есть вариант остановиться на уровне 85 за доллар. На это может повлиять конфликт в Израиле.
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«Во-первых, растут экспортные доходы, а нефть достаточно дорога, а во-вторых, есть механизм, который был внедрён недавним указом Путина о контроле за экспортной выручкой, который должен обеспечить возврат валютной выручки в Россию, и плюс сейчас идёт выплата налогов. Всё это приведёт к тому, что рубль будет укрепляться и до президентских выборов будет держаться в коридоре 85-95. После того, как режим продажи валютной выручки, который у нас введён на полгода, будет отменён, рубль начнёт снова девальвироваться, и попадёт в интервал около 100-110 рублей за доллар. Это будет в середине следующего года», — сказал Алексей Зубец.
«Если война на Ближнем Востоке и конъюнктура глобальных рынков приведут к тому, что цена российского экспорта вырастет, а такое тоже возможно, то будет не 100 рублей за доллар, а те же самые 85-90», — добавил экономист.Читайте также:
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Екатерина Шмакова