Экономисты раскрыли последствия повышения ключевой ставки до 15%

Фото: iStock/Nikolay Evsyukov
Экономисты и аналитики раскрыли, к чему приведёт повышение Центробанком ключевой ставки до 15%.
По словам партнёра Capital Lab Евгения Шатова, повышение ключевой ставки привело к укреплению рубля, показатель которого снизился до 92,65 за доллар. Однако, как рассказал собеседник «Известий», решение Банка России негативно отразится на рынке вторичного жилья, а также на потребительском кредитовании.
Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин рассказал изданию, что увеличение показателя ключевой ставки было ожидаемо. Он предположил, что в ближайшее время курс рубля укрепится в коридоре три-четыре рубля к западным валютам.
Доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС Дмитрий Десятниченко рассказал в беседе с РБК, что повышение ключевой ставки не скажется на рынках, однако ожидается продолжение роста стоимости заимствований для бизнеса и экономики.
Напомним, что 27 октября Банк России объявил о повышении на два процентных пункта показателя ключевой ставки до 15%.
Читайте также:
Центробанк вновь повысил ключевую ставку
Набиуллина рассказала, что позволит снизить ключевую ставку
Набиуллина заявила о дальнейшем росте ключевой ставки в этом году
Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин рассказал изданию, что увеличение показателя ключевой ставки было ожидаемо. Он предположил, что в ближайшее время курс рубля укрепится в коридоре три-четыре рубля к западным валютам.
Напомним, что 27 октября Банк России объявил о повышении на два процентных пункта показателя ключевой ставки до 15%.
Читайте также:
Центробанк вновь повысил ключевую ставку
Набиуллина рассказала, что позволит снизить ключевую ставку
Набиуллина заявила о дальнейшем росте ключевой ставки в этом году
Анастасия Чинкова