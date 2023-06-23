Экс-депутат Госдумы Медведев раскрыл, на какие цели россияне берут кредиты

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Первое, на что обратил внимание экономист – это проблемы с закредитованностью россиян. По его наблюдениям, заемщикам стало сложнее выплатить кредиты.
«Конечно, судить по такому короткому промежутку нельзя, нужно измерять как минимум на полугодии. Но у меня такое впечатление, что вообще с закредитованностью дело стало хуже, потому то после некоторого относительно спокойного периода, когда не очень много было жалоб, которые не могут расплатиться с долгами. Но это может быть связано не с тенденцией», — сказал эксперт.Павел Медведев отметил, что чаще всего россияне берут кредиты на важные и нужные потребности, например, на оплату лечения. Но также, по его мнению, в отельную категорию можно выделить молодых людей, которые берут кредит на спонтанные покупки.
«Иногда разговариваешь по телефону, и тебе говорят, что вышел новый Iphone, и что надо его обязательно купить. На вопрос: «В каком состоянии нынешний телефон» отвечают, что с ним все хорошо, но просто нужен новый», — отметил Павел Медведев.Напомним, ранее аналитический центр НАФИ представил данные, согласно которым каждый второй россиянин, из числа взявших кредит, испытывает трудности с его погашением.