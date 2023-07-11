Финансовый омбудсмен Медведев объяснил июньское ослабление рубля к доллару

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ЦБ сообщил об ослаблении рубля по отношению к доллару США на 10,4% в июне 2023 года. Причины такого положения рубля пояснил «Радио 1» российский политический деятель, ученый-экономист, депутат ГД РФ первого, второго, третьего, четвёртого, пятого созывов, финансовый омбудсмен ассоциаций российских банков Павел Медведев.
«Причины фундаментальные с сложностями в нашей экономике, уменьшился доход с экспорта и увеличился расход, связанный с импортом. Нам удалось наладить связи по параллельному импорту и везти большее количество товаров, чем удавалось сделать раньше. Но, так как баланс между притоком и оттоком валюты нарушился в пользу оттока, то, естественно, валюта стала более дефицитной, а следовательно, более дорогой», - отметил эксперт.В то же время объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами относительно мая ($9,1 млрд) снизился на 22,9%, до $7 млрд.
«Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ, выступая в последнее время, предупредила нас в каком-то смысле, что на ближайшем заседании директоров, который будет посвящен ключевой ставке, эта ставка скорее всего будет повышена и это приведёт к стабилизации отношений между рублем и другими иностранными валютами. Так всегда бывает, когда повышается ставка. Мы не в первый раз попадаем в такое трудное положение, как например в декабре 2014 года, и ЦБ тогда также пришлось резко повысить ставку. Маловероятно что доллар и евро вернутся к старому уровню, более привычному, но то, что ЦБ удастся укрепить рубль, я не сомневаюсь», - поделился Павел Медведев.В целом отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров (за исключением экспортной валютной выручки в рублях) в мае 2023 года оставалось на высоком уровне - 90%. Кроме того, спрос на иностранную валюту стабильно увеличивался в июне за счет повышения концентрации крупных участников.
«Мы часто говорим, что нужно улучшать ситуацию в экономике страны, но пользы от этого не приходит. Сейчас предпринять фундаментальные меры очень трудно, без них в экономике радикальным образом ситуацию не исправить, а вот меры ЦБ, те рычаги, которые в его руках находятся и будут применены, до некоторой степени ситуацию смягчат», - заключил политический деятель, ученый-экономист, депутат ГД РФ первого, второго, третьего, четвёртого, пятого созывов, финансовый омбудсмен ассоциаций российских банков Павел Медведев.
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Дана Игумнова