Экс-депутат Рады Олейник заявил, что без «зерновой сделки» Украину ждет гибель урожая

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У ООН есть еще три месяца на то, чтобы выполнить меморандум с Россией по вывозу российских зерна и удобрений. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Журналист Общественной Службы Новостей обратился к экс-депутату Верховной рады Владимиру Олейнику, и узнал, что в данный момент идет время сбора урожая, а в отсутствии экспортных коридоров для вывоза своей сельхозпродукции украинским аграриям просто некуда будет складывать поздний урожай.
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Дана Игумнова