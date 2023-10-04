Экс-министр экономики Нечаев объяснил провал «Роснано» отсутствием конкуренции

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Правительство России изучает финансовую ситуацию в «Роснано» из-за «большая дыры». Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после того, как госкорпорация заявила, что не в состоянии погасить свои долговые обязательства в полном объёме за счёт собственных средств, ссылаясь на признаки банкротства.
Экс-министр экономики, профессор, академик Европейской академии наук и искусств, председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев назвал ситуацию странной, поскольку ещё несколько дней назад компания заплатило купоны. Однако он отметил в беседе с «Радио 1», что заявления о предстоящем банкротстве говорят, что РФ не смогла создать «очередную госкомпанию».
По мнению экономиста, неудача связана с отсутствием конкуренции.
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«Это немножко странно, потому что пару дней назад “Роснано” по своим облигациям заплатило купоны, то есть всё-таки какие-то деньги у них есть. Да, есть разговоры, что у “Роснано” проблемы с обслуживанием долгов. Но пока те облигации, которые они выпустили, они обслуживают <…> Ну это означает, что попытка создать очередную госкомпанию, которая в данном случае занималась венчурным бизнесом, нанотехнологиями и инновацией, не удалась», — сказал Нечаев.
«У России большие проблемы с инновациями. Мы всё больше отстаём от передовых стран в области научно-технического прогресса, мало в каких областях являемся лидерами. А для того, чтобы развивались инновации, нужна благоприятная среда, в том числе, конкурентная, которая, к сожалению, в последние годы подавлялась и ограничивалась. Потому что курс был взят на создание госкомпаний и госкорпораций, которые играют ключевую роль в подавляющем большинстве секторов экономики», — заключил собеседник.Читайте также:
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Екатерина Шмакова