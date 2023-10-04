Экс-министр экономики Нечаев объяснил провал «Роснано» отсутствием конкуренции

Правительство России изучает финансовую ситуацию в «Роснано» из-за «большая дыры». Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после того, как госкорпорация заявила, что не в состоянии погасить свои долговые обязательства в полном объёме за счёт собственных средств, ссылаясь на признаки банкротства.