Экс-министр экономики Нечаев оценил риск дефолта в России

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Госдолг за полгода подскочил на 10%, до 25 трлн рублей. В абсолютных цифрах он вырос на 2,3 трлн из запланированных 2,5 трлн на весь 2023 год. Экс-министр экономики, профессор, академик европейской академии наук и искусств, председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев рассказал «Радио 1», грозит ли России дефолт.
Согласно данным, уровень госдолга достиг 16,7% ВВП, однако это безопасный показатель, считает экономист. Но это говорит о том, что госдолг становится сложнее обслуживать.
Бывший министр подчеркнул, что доходность по последним бумагам ОФЗ превышала 11%, но относительные цифры пока «приличные». Однако дефолт России в ближайшее время не грозит, но власти могут урезать некоторые статьи бюджета.
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«Если сравнивать с ВВП, то положение далеко не катастрофическое. Я бы даже сказал, что некоторые европейские страны могли бы нам позавидовать. Но проблема в том, что сейчас для России закрыт западный рынок металла, и Минфину приходится заимствовать на внутреннем рынке, вытесняя корпоративных заёмщиков и выплачивая больше за размещение ценных бумаг», — сказал Нечаев.
«Дефолт нам не грозит в ближайшие дни, просто обслуживать госдолг становится всё сложнее. Придётся урезать какие-то другие статьи бюджета или продолжать наращивать дефицит», — заключил он.Читайте также:
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