Экс-министр экономики РФ Нечаев: Кризис в КНР болезненно скажется на России

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Экс-министр экономики России Андрей Нечаев заявил, что, если в Китае произойдёт экономический кризис, он окажет самое негативное влияние на Россию.
«Если в Китае развернётся масштабный кризис и его экономический рост замедлится не с 5% до 4,8% по итогу этого года, а более серьезно, то для РФ это будет очень болезненно. Тогда КНР сократит закупки товаров из нашей страны, и это больно ударит по российскому бюджету и нашим производителям сырья», — пояснил в колонке NEWS.ru Нечаев.
Вместе с тем, согласно данным пограничных служб Федеральной службы безопасности (ФСБ), с января по сентябрь текущего года наибольшее количество туристических поездок в Россию было совершено гражданами Китая.
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Мелисса Тимофеева