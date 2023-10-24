Экс-министр труда Калашников: Население нищает из-за высокой ключевой ставки

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Высокая ключевая ставка ведёт не только к сдерживанию экономики, но и к обнищанию населения. Об этом «Радио 1» рассказал экс-министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников.
«Ключевая ставка заведомо ограничивает возможности экономического роста, а снижение экономического роста неминуемо ведёт к обнищанию населения. Поэтому любое повышение ключевой ставки является негативным для экономики, а значит, и для социальной сферы», — заявил Сергей Калашников.Напомним, на 27 октября запланировано заседание совета директоров Центробанка по ключевой ставке. Эксперты уверены, что ставку снова будут повышать. О том, как это отразится на российской экономике и на гражданах, читайте в нашем материале.
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