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Экс-министр труда Калашников назвал атавизмом российский МРОТ

Экс-министр труда Калашников призвал ввести в России минимальную зарплату за час
16 октября 2023, 13:49
Фото: IStock/wrangel

Фото: IStock/wrangel

Рост производственной активности в России фиксируется седьмой месяц подряд, отмечает S&P Global. Так, индекс деловой активности в производственном секторе PMI в сентябре 2023 года увеличился до 54,5.

Однако экс-министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников в беседе с «Радио 1» отметил, что общая ситуация в российской экономике «не очень благоприятная». По его словам, ослабление рубля спровоцировало сильный отток мигрантов, из-за чего пострадали сферы строительства, торговли и транспорта. Чтобы выйти из кризиса, нужно повысить зарплаты россиянам.
«Но не надо требовать от предпринимателя того, что противоречит его сути – любой бизнес направлен на получение прибыли. Чем меньше его расходы, в том числе и на заработную плату, тем больше прибыль предпринимателя. Здесь главное – это роль государства, которое задаёт правила игры. Возьмём для примера минимальную зарплату. Та минимальная помесячная зарплата, которая есть сейчас – это абсолютный атавизм XIX века. Нам надо переходить на минимальную почасовую оплату труда, как многие развитые страны, и повышать производительность труда через эту мотивацию», — заявил Сергей Калашников.
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Виноделы Франции рассказали о желании сотрудничать с Россией
ССI France Russie: французские виноделы желают сотрудничать с Россией
16 октября 2023, 14:33

Фото: iStock/IL21

Французские виноделы приехали в Москву, тем самым заявив о желании сохранить сотрудничество с Россией. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты (ССI France Russie) Павел Шинский.
Он отметил, что в Россию приехали восемнадцать французских виноделов. За последний год страну ещё не посещало такое большое количество профессионалов этой сферы.

Шинский добавил, что работа в соответствии с законодательством Европы позволяет сотрудничать с Россией, которая продолжает сохранять статус важного торгово-экономического партнёра Франции. 

Один из гостей столицы, управляющий шато из Бордо Дени Шазаран, отметил, что выстроенная логистика позволяет осуществлять поставки вина в Россию, поэтому сотрудничество будет развиваться.

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#сотрудничество
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Воробьёв: бюджет Подмосковья в следующем году превысит 1 трлн рублей
16 октября 2023, 14:11

Фото: Istockphoto / artolympic

Бюджет Московской области составляет 1 трлн рублей, а в следующем году благодаря федеральной помощи он увеличится. Такими планами поделился губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«Это хорошо, но недостаточно, чтобы успевать за теми преобразованиями, которые сегодня нам задаёт столица», – сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».
Он добавил, что Подмосковье делает всё, чтобы малый, средний, крупный, в том числе технологический, бизнес и самозанятые чувствовали себя под опекой.
 
«Так, максимально упрощён вход на рынок с точки зрения аренды земли. Если предприниматель хочет рубль, мы и рубль дадим, чтобы он начал создавать сколько-нибудь значимый и полезный бизнес: обеспечивать рабочими местами, внедрять технологии. Это все принципиально важно», – заключил Воробьёв.
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#московская область
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#андрей воробьёв
#губернатор
#подмосковье
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Воробьев объяснил значинимость программы «Земля за 1 рубль»
16 октября 2023, 13:42

Фото: istockphoto /Jozef Culák

Губернатор Московской области подчеркнул, что программа «Земля за 1 рубль» облегчает предпринимателям возможность получения земли для возведения своего производства. об этом он рассказал в интервью телеканала "Россия
« Бюджет составляет триллион рублей. С федеральной помощью в  следующем году будет больше. <…> Мы максимально упрощаем вхождение на рынок с точки зрения земли.Обеспечение рабочими местами, внедрение технологий имеет принципиально важное значение. Доля малого и среднего бизнеса составляет четверть в наших доходах.  <…> Важнейший проект, который тоже дал толчок это «Промышленная ипотека», благодаря которой можно выкупить или арендовать определенную площадь и начать бизнес.Все эти проекты позволяют нам видеть приток новых инвесторов и самое главное обеспечивают программу импортозамещения», -отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Кроме этого, губернатор подчеркнул, что так предприниматели могут рассчитывать на дополнительную помощь, которая сделает бизнес более доходным и окупаемым.

Стоит отметить, что заявку на «Землю за 1 рубль» можно подать на сайте программы и набрать все опции которые нужны предпринимателю для ведения успешного бизнеса.

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#подмосковье
#андрей воробьёв
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В Центробанке рассказали о выпуске купюры номиналом в 10 тысяч рублей
Зампред ЦБ Белов: выпуск купюры номиналом в 10 тысяч рублей не рассматривается
16 октября 2023, 13:07

Фото: iStock/IUshakovsky

В настоящее время Банк России не планирует вносить изменения в банкнотный и монетный ряд, поэтому выпуск купюры в 10 тысяч рублей не предполагается. Об этом сообщил зампред Центробанка Сергей Белов.
Он отметил, что в планах по развитию наличного денежного обращения до 2025 года вопрос введения новой купюры номиналом в 10 тысяч рублей не рассматривается. Вместе с тем, не идёт речь о введении других купюр с новыми суммами номиналов.

По словам Белова, при рассмотрении вопроса изменения банкнотного ряда специалисты Центробанка анализируют экономическую ситуацию в стране, чтобы просчитать актуальность той или иной суммы в виде купюры. 

Ранее Банк России представил обновлённые купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей. Оформление первой посвящено Приволжскому федеральному округу, а второй – Уральскому федеральному округу. На банкнотах россияне смогут рассмотреть достопримечательности городов представленных округов.

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Центробанк представил новые купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей
16 октября 2023, 12:25

Фото: сайт Банка России

Банк России представил модернизированные купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей. Об этом сообщается на сайте Центробанка.
Уточняются, что они уже введены в обращение.

На банкноте в тысячу рублей изображены достопримечательности Нижнего Новгорода и Приволжского федерального округа. Так, можно рассмотреть Нижегородский Кремль, Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани и Музей археологии и этнографии в Уфе.

На пятитысячной купюре расположены достопримечательности Екатеринбурга и всего Уральского федерального округа. Центральным изображением лицевой стороны служит стела «Европа-Азия», а на обратной стороне выделяется памятник «Сказ об Урале», расположенный в Челябинске.

Банкноты выполнены в тех же цветах, что и прошлая модификация. Таким образом пятитысячная купюра имеет красно-оранжевую окраску, а тысячная – бирюзовую.

Кроме того, на новых купюрах размещён QR-код при сканировании которого любой желающий может попасть на сайт Банка России, где будет размещена подробная информация об оформлении новых банкнот.

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#деньги
#рубль
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Европа в ярости из-за успехов России
Деловая активность в производственном секторе РФ растет седьмой месяц подряд
16 октября 2023, 11:17

Фото: iStock/Egor Maltsev

В ООН прогнозируют, что Россия в текущем году станет одной из немногих стран G20, где происходит положительная динамика в экономике, при этом во Франции заявили об обрушении экономики, а Германия стала самым слабым звеном в ЕС, пишет РИА Новости.
S&P Global приводит данные, согласно которым индекс деловой активности в России в производственном секторе PMI вырос до 54,5. При этом в августе было 52,7. Уточняется, что что, если больше 50 — промышленность усиливается. Таким образом, в России рост наблюдается уже седьмой месяц подряд.

Объясняется это тем, что Россия уверенно адаптируется к внешним ограничениям, и делает это быстрее, чем планировалось. В рамках процесса адаптации расширяются обрабатывающее производство, строительство, оптовая и розничная торговля.

Росстат сообщает, что в августе выпуск продукции вырос в годовом выражении на 5,4 процента. При этом с апреля-мая промышленность не опускается ниже 110 процентов от показателей 2020 года. В ЦБ утверждают, что российские заводы наращивают обороты и модернизируют производства в рамках импортозамещения.

В то же время в Европе ситуация складывается более плачевно. PMI в Великобритании в сентябре снизился до 46,8, что является минимумом за два с половиной года. Идет ослабление сектора услуг, а также сокращение производства. В Германии, согласно данным Института экономических исследований Мюнхенского университета, индекс падает с апреля текущего года. В строительном секторе показатели достигли минимума с 2009 года.

Экономика Германии находится в рецессии. ВВП в стране в первом квартале упал на 0,3 процента к четвертому кварталу 2022. В третьем квартале текущего года изменений к лучшему не предвидится, так как промышленность не растет. Такие данные приводит Бундесбанк.

Таким образом, согласно статье британской The Telegraph, Германия стала «самым слабым звеном» в ЕС. В еврозоне показатель достиг 43,4 пунктов. Такое падение обусловлено ростом цен на энергоносители, инфляцией и процентными ставками ЕЦБ.

Во Франции говорят об «обрушении» экономики и обвиняют в этом европейские власти. Глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо напомнил, что министр финансов Брюно Ле Мэр обещал крах российской экономики, однако рухнула французская.

Таким образом в ООН спрогнозировали, что в текущем году Россия станет одной из немногих стран G20, в которой ускорится экономическое развитие ускорится. Аналитики считают, что в России повысится ВВП на 2,2 % в году. А в следующем ожидается рост на 2%.

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#россия
#экономика
#производство
#росстат
#ввп
#оон
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Подмосковье вошло в топ-10 рейтинга регионов по доходам населения
16 октября 2023, 10:00

Фото: Фотобанк МО

Московская область замкнула топ-10 рейтинга регионов России по доходам населения во втором квартале 2023 года. Об этом свидетельствует исследование, проведённое агентством РИА Новости.
Лидерами списка стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва – на пятом месте. В конце рейтинга оказались Ингушетия и Тыва. 
 
В Подмосковье соотношение доходов населения и стоимости фиксированного потребительского набора составило 2,80. Среднедушевые доходы населения во втором квартале 2023 года составили 63,3 тыс рублей в месяц. А динамика реальных денежных доходов населения в этот период относительно второго квартала 2022-ого составила 8,5%. 
 
Для оценки ситуации эксперты РИА Новости рассчитали соотношение среднедушевых доходов в регионах России и стоимости фиксированного потребительского набора. На основе этих данных и был составлен рейтинг. Регионы ранжированы по отношению средних доходов к потребительской корзине, иначе говоря, по покупательной способности среднедушевых доходов. В качестве источника информации использовались данные Росстата за апрель – июнь 2023-го.
 
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#экономика
#доходы
#население
#рейтинг
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В Венгрии рассказали, собирается ли страна сокращать поставки газа из России
Сийярто: Венгрия не намерена сокращать поставки газа из России
16 октября 2023, 09:58

Фото: iStock/Anton Zubchevskyi

Венгрия не намерена сокращать поставки российского газа, несмотря на сообщения о диверсификации поставщиков. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
Он отметил, что диверсификация воспринимается Венгрией как наличие нескольких источников сырья. Именно поэтому в настоящее время ведутся переговоры с Турцией и Азербайджаном, которые, подчеркнул Сийярто, никак не касаются сотрудничества с Россией.

По словам министра, Венгрия нуждается в 10 миллиардах кубических метров газа в год, в то время как российский «Газпром» поставляет лишь 4,5 миллиарда. Стране просто не обойтись без сотрудничества с другими государствами.

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#газ
#поставки
#венгрия
#россия
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Крупная японская компания в области электроники уходит с российского рынка
Японский производитель электроники Fujitsu ликвидирует юридическое лицо в России
16 октября 2023, 09:16

Фото: istockphoto/Marina113

Японская компания Fujitsu, специализирующаяся на производстве электроники и поставке инфраструктурных решений, планирует окончательно покинуть российский рынок. Ликвидация юридического лица ООО «Фуджитсу Технолоджи Солюшнз» произойдет в августе 2024 года.
Сервис Rusprofile сообщал о начале процесса полного прекращения бизнеса в России фирмы Fujitsu еще в конце минувшего лета. «РБК» напоминает, что прямые поставки своей продукции и услуг компания прекратила еще в 2022 году, сразу после начала специальной военной операции, однако от заявлений об окончательном уходе из России руководство японского предприятия воздерживалось.

Юристы полагают, что данный случай ликвидации иностранной компанией юридического лица на территории России может стать неким прецедентом, «образцом» прекращения деятельности крупного бизнеса в стране. Юридическое лицо компании Fujitsu в РФ было образовано в начале 2000-х годов.

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