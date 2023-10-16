Экс-министр труда Калашников назвал атавизмом российский МРОТ

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Рост производственной активности в России фиксируется седьмой месяц подряд, отмечает S&P Global. Так, индекс деловой активности в производственном секторе PMI в сентябре 2023 года увеличился до 54,5.
«Но не надо требовать от предпринимателя того, что противоречит его сути – любой бизнес направлен на получение прибыли. Чем меньше его расходы, в том числе и на заработную плату, тем больше прибыль предпринимателя. Здесь главное – это роль государства, которое задаёт правила игры. Возьмём для примера минимальную зарплату. Та минимальная помесячная зарплата, которая есть сейчас – это абсолютный атавизм XIX века. Нам надо переходить на минимальную почасовую оплату труда, как многие развитые страны, и повышать производительность труда через эту мотивацию», — заявил Сергей Калашников.Читайте также:
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