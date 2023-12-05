Экс-министр Улюкаев похвалил Набиуллину и назвал экономику России «двухконтурной»

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина и Банк России в целом делают все абсолютно верно, особенно в текущей ситуации. Об этом рассказал бывший министр экономического развития РФ (2013-2016) Алексей Улюкаев.
Улюкаев также отметил, что не хотел бы снова работать в правительстве или Банке России, напомнив поговорку о невозможности войти дважды в одну и ту же реку. Относительно возможного отъезда из России он пока ничего не решил. Все будет зависеть от того, как будет складываться ситуация в стране и в семье, заключил экс-министр.
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Александр Бойцов