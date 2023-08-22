Эксперт Арамбуру: Мексике невыгодно присоединение к БРИКС из-за зависимости от рынка США

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Доктор экономических наук, профессор Монтеррейского технологического института Виктор Арамбуру Кано заявил, что отказ мексиканского правительства от сближения со странами БРИКС связан с сильной зависимостью от рынка и инвестиций США. Об этом сообщает РИА Новости.
Арамбуру добавил, что Мексика находится в выгодном положении от продолжающегося размежевания экономик США и КНР. По мнению эксперта, 85% экспорта Мексики и 42% импорта приходятся на США.
Арамбуру подчеркнул, что латиноамериканской стране сложно разнообразить свои торговые отношения из-за географического положения.
Ранее выяснилось, что на саммите в Йоханнесбурге российскую делегацию возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин во вторник, 22 августа, в формате видеоконференции пример участие в работе саммита БРИКС, стартующего в южноафриканском Йоханнесбурге.
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Арамбуру подчеркнул, что латиноамериканской стране сложно разнообразить свои торговые отношения из-за географического положения.
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Екатерина Коршунова