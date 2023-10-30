Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Эксперт Бунегина рассказала о выгодных способах закрытия ипотеки досрочно

Эксперт Бунегина рассказала о выгодных способах закрытия ипотеки досрочно

Эксперт Бунегина: досрочно закрыть ипотеку можно путем сокращения ежемесячного платежа
30 октября 2023, 11:48
Фото: iStock/Evkaz

Фото: iStock/Evkaz

Финансовый советник и владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина рассказала о трех выгодных вариантах досрочного погашения ипотеки. Об этом сообщают «Известия».

По мнению эксперта, первый способ заключается в сокращении ежемесячного платежа. Основной долг будет уменьшаться быстрее, если помимо регулярного платежа будет вноситься и досрочный.

Вторым способом Бунегина назвала сокращение срока ипотечного кредита, то есть за счет внесения досрочного платежа уменьшается сумма основного долга, что напрямую влияет на срок кредитования. Третий способ — это комбинация двух вышеперечисленных методов. Для этого Бунегина порекомендовала внимательно изучить свои дополнительные источники денежных поступлений, например, материнский капитал.

Читайте также:

Силуанов объяснил, почему пенсионеры не идут работать

Зампред ВТБ: заседание по ставке станет для Центробанка битвой при Ватерлоо

Названы последствия разрыва договора России и Украины о транзите газа
#пенсионеры
#материнский капитал
#заседание
#счёт
#ипотека
#квартира
#кредит
Читайте нас в
Названы последствия разрыва договора России и Украины о транзите газа
Аналитик Юшков: разрыв газового договора РФ и Украины вызовет рост цен в мире
29 октября 2023, 17:11

Фото: iStock/MikeMareen

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что разрыв договора о транзите газа между Россией и Украиной приведет к скачку цен на мировом газовом рынке. Об этом сообщает «Лента.ру».
«Речь не идет, что без украинской трубы Европа замерзнет, но это будет фактором для роста цен», — пояснил аналитик.

По словам Юшкова, Вашингтон в этом процессе будет играть не самую последнюю роль, так как он подталкивает Киев к этому шагу. США намерены полностью вытеснить РФ с газового рынка в Европе.

Ранее глава «Нафтогаза» Алексея Чернышова заявил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа, который истекает в конце 2024 года. По словам Чернышова, Киев не собирается сейчас отказываться от российского газа из-за «необходимости снабжать им Европу» из-за предстоящей зимы.

Читайте также:

На Украине сообщили, когда оставят Европу без газа

Медведев рассказал о ждущей Европу зиме

Обозреватель Пронько: пенсии в России стали последней каплей
#сша
#европа
#трубы
#договор
#украина
#киев
#рф
#газ
Читайте нас в
Обозреватель Пронько: пенсии в России стали последней каплей
29 октября 2023, 16:41

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Экономический и политический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в пух и прах раскритиковал недавнее заявление главы Минфина Антона Силуанова о пенсионерах. Об этом сообщает Царьград.
По мнению Пронько, глава Минфина сильно оторван от реального положения дел в государстве, так как делает подобные заявления. 

«Чиновники вешали нам лапшу на уши, что повышение пенсионного возраста связано с ростом продолжительности жизни в стране, однако данные по смертности, например среди мужчин, говорят об обратном. Более 40% сильной половины страны не доживает даже до того прежнего возраста выхода на пенсию», — приводит слова Пронько Царьград.
Обозреватель подчеркнул, что в РФ необходимо создавать новые производства и рабочие места, а не вводить систему пенсионных баллов.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что у российских пенсионеров есть три основных причины, по которым они предпочитают не работать. . Он пояснил, что большинство пенсионеров считает, что размер пенсии является более высоким, чем тот уровень зарплаты, который предлагается.

Читайте также:

Силуанов объяснил, почему пенсионеры не идут работать

Зампред ВТБ: заседание по ставке станет для Центробанка битвой при Ватерлоо

Медведев: Европа приблизила себя к вырождению, решив стать злейшим врагом РФ
#пенсионеры
#пенсии
#антон силуанов
#данные
#заседание
#зарплаты
#чиновники
#рф
Читайте нас в
На Украине сообщили, когда оставят Европу без газа
«Нафтогаз» заявил, что не будет продлевать договор о транзите газа из России
29 октября 2023, 11:02

Фото: iStock/Chepko

Глава «Нафтогаза» Алексея Чернышова заявил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа, который истекает в конце 2024 года. Об этом сообщает «Страна.ua».
По словам Чернышова, Киев не собирается сейчас отказываться от российского газа из-за «необходимости снабжать им Европу» из-за предстоящей зимы. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина не справится без российского газа, который поступает на территорию государства во время транзитного прохода в Европу. На Украине он распределяется по местным газопроводам. И лишь затем передаётся Европе.

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил об отказе украинской стороны вступать в переговоры с РФ по вопросу продления контракта на транзит газа в Европу.

Читайте также:

Путин: Украина по-прежнему может использовать российский газ

Украина отказалась от переговоров с Россией о газе

WSJ: США ведут переговоры с Турцией и Украиной о возможных путях экспорта зерна
#владимир путин
#президент
#украина
#министр
#киев
#рф
#переговоры
#газ
Читайте нас в
Запад не смог навредить России введением потолка цен на нефть
FP: введённый Западом потолок цен на нефть не навредил России
28 октября 2023, 21:44

Фото: iStock/e-crow

Введённый Западом потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель не принёс негативных последствий для России. Об этом сообщает издание Foreign Policy.
По мнению сторонников введённых ограничений, регулирование цен на нефть позволит нанести вред России. А вот люди, не поддерживающие эти изменения, утверждают, что стране удаётся легко обойти эти ограничения. 

Издание пишет, что в первое время ограничения действительно негативно влияли на Россию, но вскоре она смогла адаптироваться к ним. Теперь страна ведёт активную торговлю с рядом стран, которые не поддерживают потолок цен.

Также автор статьи утверждает, что продолжение введения санкционных ограничений не скажется на российской экономики, но сильно повлияет на мировую. 

Читайте также:

Экономисты раскрыли последствия повышения ключевой ставки до 15%

Экономист Лобода спрогнозировал цену нефти Brent в размере $80-90

Еврокомиссия расширила критерии обхода антироссийских санкций
#экономика
#цена
#нефть
#ограничения
#россия
#сша
#евросоюз
Читайте нас в
Экономисты раскрыли последствия повышения ключевой ставки до 15%
28 октября 2023, 12:33

Фото: iStock/Nikolay Evsyukov

Экономисты и аналитики раскрыли, к чему приведёт повышение Центробанком ключевой ставки до 15%.
По словам партнёра Capital Lab Евгения Шатова, повышение ключевой ставки привело к укреплению рубля, показатель которого снизился до 92,65 за доллар. Однако, как рассказал собеседник «Известий», решение Банка России негативно отразится на рынке вторичного жилья, а также на потребительском кредитовании.

Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин рассказал изданию, что увеличение показателя ключевой ставки было ожидаемо. Он предположил, что в ближайшее время курс рубля укрепится в коридоре три-четыре рубля к западным валютам.

Доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС Дмитрий Десятниченко рассказал в беседе с РБК, что повышение ключевой ставки не скажется на рынках, однако ожидается продолжение роста стоимости заимствований для бизнеса и экономики. 

Напомним, что 27 октября Банк России объявил о повышении на два процентных пункта показателя ключевой ставки до 15%. 

Читайте также:

Центробанк вновь повысил ключевую ставку

Набиуллина рассказала, что позволит снизить ключевую ставку

Набиуллина заявила о дальнейшем росте ключевой ставки в этом году
#экономика
#ключевая ставка
#банк россии
#курс рубля
Читайте нас в
«Негатива будет больше»: к чему приведет резкое повышение ключевой ставки
28 октября 2023, 06:09

Фото: iStock/Vladislav_Zolotov

В пятницу, 27 октября, Центробанк резко поднял ключевую ставку — сразу с 13 до 15 процентов. К чему это может привести как банки, так и население, рассказали эксперты, опрошенные «Известиями».
Специалисты ожидают укрепления рубля и стабилизации цен на потребительские товары, но одновременно с этим подчеркивают, что повышение ключевой ставки может привести к замедлению потребительского кредитования и росту ставок по ипотеке.

«Решение ЦБ РФ действовать агрессивнее и повысить ставку сразу на два процентных пункта <...> призвано охладить потребительскую часть спроса и <...> компенсировать рост спроса со стороны тех направлений, на которые ставка не влияет, а именно — льготное кредитование, высокий бюджетный импульс», — отметил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Алексей Корнев.

Негативных последствий от повышения можно ожидать больше, нежели позитивных, считает Денис Перепелица — директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова. В частности, упадут темпы импортозамещения, поскольку кредиты станут дороже, а вместе с ними подорожает и производство товаров на территории РФ

Ранее сообщалось, что Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 2%, достигнув показателя в 15%, что стало самой высокой отметкой с мая прошлого года.

В ходе состоявшейся в пятницу пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что базовый прогноз показывает ожидаемое снижение инфляции в следующем году. Исходя из этого понизится и ключевая ставка. Однако назвать точный период снижения показателей в настоящее время нельзя, поскольку нужны конкретные данные.

Читайте также:

Набиуллина рассказала, что позволит снизить ключевую ставку

Центробанк вновь повысил ключевую ставку

Набиуллина: в России не будет банковского кризиса
#ключевая ставка
#эксперты
#центробанк
#цб рф
#кредиты
Читайте нас в
«Кровавыми слезами будете плакать»: В Киеве предрекли крах финсистеме Украины
Соскин: Финансовая система Киева скоро рухнет из-за боевых действий
27 октября 2023, 19:19

Фото: iStock/alfexe

Украинская гривна рухнет уже в декабре, если боевые действия не прекратятся, об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Включайте мозги. Если сейчас не остановиться, то где-то в декабре месяце гривна рухнет, рухнет и банковская система. По большому счету это даже хуже, чем, скажем, обрушение всего фронта. Не надо допускать этого. Кровавыми слезами будете плакать», - прокомментировал ситуацию Соскин. 

По словам эксперта, чтобы спасти Украину от полного разрушения, необходимо строго выполнить три пункта: отменить военного положения, прекратить огонь на линии боевого соприкосновения и убрать с поста главы страны Владимира Зеленского.

Читайте также: 

Азаров: Экономика Украины напоминает зомби, живущего за счёт денег Запада

На Украине могут поднять цены на электроэнергию в два раза

SHOT: У подорвавшегося на мине в Брянской области мужчины нашли кошелек с гривнами
#украина
#финансы
#владимир зеленский
#сво
Читайте нас в
Набиуллина заявила о дальнейшем росте ключевой ставки в этом году
Набиуллина: ЦБ может вновь повысить ключевую ставку
27 октября 2023, 17:47

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Банк России не исключает дальнейшего повышения показателя ключевой ставки в этом году. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Она отметила, что в текущем году пройдёт ещё одно заседание по ключевой ставке, в результате которого показателю может либо остаться прежним, либо вновь возрасти. 

Напомним, что 27 октября Банк России повысил ключевую ставку на два процентных пункта, дойдя до отметки в 15%. 

Ранее в ходе пресс-конференции Набиуллина назвала условие, при котором возможно снижение ключевой ставки. А также озвучила базовый прогноз Центробанка на предстоящий год. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1»

Читайте также:

Центробанк вновь повысил ключевую ставку

Набиуллина: в России не будет банковского кризиса

«Мы несёмся к кризису»: Экономист Надоршин заявил о нарастающем кредитном пузыре в России
#банк россии
#ключевая ставка
#эльвира набиуллина
#прогноз
#центробанк
#рост
Читайте нас в
«Магнит» стал совладельцем крупнейшей дальневосточной сети «Самбери»
27 октября 2023, 17:38

Фото: istockphoto/blinow61

Ретейлер «Магнит» заключил соглашений с дальневосточной компанией «Дальний Восток Невада», которой принадлежит крупнейшая региональная сеть «Самбери», о приобретении 33% акций последней. Также получит опцион на выкуп оставшейся части акций компании в течение пяти лет.
Представители известной торговой сети подтвердили корреспонденту «РБК» эту информацию, уточнив, что сама сделка произойдет после ее одобрения Федеральной антимонопольной службой РФ. Окончательное закрытие сделки запланировано произвести летом 2024 года. Сумма ее не раскрывается.

Дальневосточная сеть «Самбери» была основана в 90-е годы прошлого века. Сейчас она включает в себя 291 магазин. Суммарный объем торговых площадей ретейлера составляет 211 тысяч квадратных метров. Магазины компании представлены более чем в 50 городах и населенных пунктах Хабаровского и Приморского края, Еврейской автономной области и Амурской области.

Что касается «Магнита», то это второй по сумме годового оборота ретейлер в стране после X5 Group, который управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик».

Читайте также:

«Магнит» запустит собственный маркетплейс на базе KazanExpress

«Лента» приобрела одну из крупнейших сетей магазинов у дома в России «Монетка»

X5 Group купила сеть «Виктория»
#магазин
#закрытие
#сделки
#компании
#рф
Читайте нас в
Достижения.рф