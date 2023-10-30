Эксперт Бунегина рассказала о выгодных способах закрытия ипотеки досрочно

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Финансовый советник и владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина рассказала о трех выгодных вариантах досрочного погашения ипотеки. Об этом сообщают «Известия».
Вторым способом Бунегина назвала сокращение срока ипотечного кредита, то есть за счет внесения досрочного платежа уменьшается сумма основного долга, что напрямую влияет на срок кредитования. Третий способ — это комбинация двух вышеперечисленных методов. Для этого Бунегина порекомендовала внимательно изучить свои дополнительные источники денежных поступлений, например, материнский капитал.
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